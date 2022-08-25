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光大控股半年轉蝕26.55億元仍派息0.15元 未變現投資損失逾40億元

中國光大控股（0165）公布，截至今年6月底止半年營業額為39億元，按年跌74.%，上半年盈轉虧，蝕26.55億元，去年同期則賺17.8億元，每股虧損1.575元，仍派中期息每股0.15元，按年少派46%。

期內錄得投資虧損26.44億元，當中未實現投資損失錄40.54億元。去年同期則錄得投資收益淨額20.62億元。

公司解釋，未實現投資損失主要來自基金管理業務的一級市場投資未實現損失25.99億 元、二級市場投資受到市場價格下跌影響錄得未實現虧損約3.94億元、母基金投資未實現收益1.2億元及自有資金投資業務的財務性投未實現損失11.82億元。

期內光控基金管理業務虧損為16.97億元，去年同期為收入港幣14.82億元，主要由於集團通過種子資金的形式向所管理的基金投資，部分項目因資本市場持續波動導致估值下降，形成未實現虧損約28.73億元；自有資金投資業務虧損為9400萬元，去年同期為收入16.51億 元，主要由於自有資金投資項目同樣受市場衝擊導致估值下降，形成未實現虧損約11.82億元。

光控今日收報5.85元，升1.2%。

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