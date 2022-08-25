收入方面，稻草熊上半年錄得4.64億元，按年下跌52.5%，主要因為集團的定制劇集均未於上半年播出，導致相關收入為零；去年同期為4.58億元收入。劇集播映權許可貢獻4.62億元，按年跌4.6%。其他收入錄得195.2萬元，按年下跌94.2%，主要包括自一項IP版權收取的轉讓費收入。

截至6月底止，除已播映及將播映劇集外，集團已聘請編劇根據其初步構思撰寫十餘份原創IP，以及根據被許可IP撰寫三十餘份改編IP，內容涵蓋青春校園、偶像甜寵、現代職場、都市情感、家庭倫理、喜劇題材、歷史題材、古代傳奇等。

稻草熊表示，通過持續、穩定地對優質IP的創作、發掘及儲備，能夠提高集團內容製作的核心競爭優勢，為內容製作的「降本增效」賦能。集團將繼續專注於IP開發，孵化出更優質的內容。

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