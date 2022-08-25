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安莉芳上半年純利大跌近97%至111.6萬元 不派息

安莉芳控股（1388）公布，今年上半年純利大跌96.61%至111.6萬元，每股基本盈利0.26港仙，大跌96.67%，不派中期息。

集團期內收入跌16.68%至7.43億元，毛利錄得5.64億元，按年下跌14.02%，毛利率就按年升2.35個百分點至75.91%。集團解釋，上半年毛利下跌因零售渠道受疫情影響，營業日數減少，加上消費者對全經濟信心銳減，零售市場氣氛雪上加霜，抑制消費意欲，內衣品牌均以較大折扣迎合市場需要。

集團指出，今年上半年市場消費氣氛低迷，內衣零售市場仍需時回復至疫情前水平，加上消費者消費態度審慎，內地的內衣行業價格競爭激烈，對集團毛利水平構成一定壓力，營商環境仍然充滿挑戰。

截至今年6月底，集團共有1128個零售點，其中銷售專櫃及專門店數目分別為952個及176個，較去年底淨減少123個零售點。集團表示，將把握線上銷售機遇，積極開拓發展網購市場，以提升銷售網絡的整體營運效益，並策略性調整門店網絡。

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