眾安在線（6060）公布截至6月底半年業績，期內盈轉虧，收入增14.7%至112億元，但錄得股東應佔虧損6.80億元（人民幣，下同），去年同期則錄得純利6.04億元。集團表示，為留有資源用於業務發展，不派中期息。
集團解釋，出現虧損主要由於投資收益大幅減少，按年跌22%至7.32億元；及公司以美元計價的債券產生匯兌損失，拖累期內錄得匯兌虧損3.12億元，去年同期則錄得匯兌收益5425萬元。
期內總保費按年上升6.8%至105.15億元，綜合成本率降0.2個百分點至99.2%；費用率為43.0%，跌7個百分點；賠付率為56.2%，升6.8個百分點；承保利潤為0.81億元，按年增63.4%。
集團虛擬銀行業務眾安銀行，期內收入增逾1倍至1.53億元，但仍錄得虧損2.13億元，按年擴大2.94%。截至6月底，眾安銀行用戶數量逾60萬，存款餘額達80億港元。
眾安在線（6060）今日收報21.9元，升5.05%。
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