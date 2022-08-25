政府統計處公布，香港7月出口跌幅擴大，由6月的6.4%，擴大至7月的下降8.9%，差過預期的跌4.8；進口亦由6月的升0.5%，轉為跌9.9%，預期為下降0.5%。7月有形貿易逆差276億元。
政府發言人表示，在外圍環境惡化，以及跨境陸路運輸繼續受到干擾下，7月商品出口貨值按年繼續下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口跌幅擴大，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。
展望未來，環球增長動能減弱將繼續拖累香港的出口表現。先進經濟體加大力度收緊貨幣政策以壓抑通脹，將打擊環球需求。地緣政治局勢緊張和疫情引致的供應鏈干擾也增添下行壓力。政府會密切留意情況。
首七個月出口貨值按年跌1.0%，進口貨值升0.2%，有形貿易逆差2,346億元。經季節性調整，7月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值下跌1.5%。同時，商品進口貨值上升1.6%。
按國家／地區分析輸往亞洲的整體出口貨值下跌7.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌17.5%）、中國內地（內地）（跌10.7%）和台灣（跌4.4%）。另一方面，輸往印度（升33.2%）、新加坡（升26.5%）、馬來西亞（升23.7%）和越南（升19.7%）的整體出口貨值則錄得升幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌29.2%）、美國（跌15.8%）和德國（跌14.5%）。
來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌19.8%）、內地（跌17.4%）、日本（跌8.1%）、菲律賓（跌6.7%）和新加坡（跌6.5%）。
按主要貨品類別分析，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減170億元，跌28.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減73億元，跌15.3%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減54億元，跌2.8%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減21億元，跌10.2%）。另一方面，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增39億元，升43.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。
進口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減146億元，跌26.3%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減109億元，跌5.6%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減36億元，跌14.2%）和「動力產生機械及儀器」（減31億元，跌22.4%）。同時，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增36億元，升36.8%）的進口貨值則錄得升幅。
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