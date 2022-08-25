政府發言人表示，在外圍環境惡化，以及跨境陸路運輸繼續受到干擾下，7月商品出口貨值按年繼續下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口跌幅擴大，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。

展望未來，環球增長動能減弱將繼續拖累香港的出口表現。先進經濟體加大力度收緊貨幣政策以壓抑通脹，將打擊環球需求。地緣政治局勢緊張和疫情引致的供應鏈干擾也增添下行壓力。政府會密切留意情況。

首七個月出口貨值按年跌1.0%，進口貨值升0.2%，有形貿易逆差2,346億元。經季節性調整，7月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值下跌1.5%。同時，商品進口貨值上升1.6%。

按國家／地區分析輸往亞洲的整體出口貨值下跌7.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌17.5%）、中國內地（內地）（跌10.7%）和台灣（跌4.4%）。另一方面，輸往印度（升33.2%）、新加坡（升26.5%）、馬來西亞（升23.7%）和越南（升19.7%）的整體出口貨值則錄得升幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌29.2%）、美國（跌15.8%）和德國（跌14.5%）。

來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌19.8%）、內地（跌17.4%）、日本（跌8.1%）、菲律賓（跌6.7%）和新加坡（跌6.5%）。

按主要貨品類別分析，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減170億元，跌28.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減73億元，跌15.3%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減54億元，跌2.8%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減21億元，跌10.2%）。另一方面，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增39億元，升43.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。

進口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減146億元，跌26.3%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減109億元，跌5.6%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減36億元，跌14.2%）和「動力產生機械及儀器」（減31億元，跌22.4%）。同時，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增36億元，升36.8%）的進口貨值則錄得升幅。

其他報道

眾安在線半年盈轉虧蝕6.8億元 不派中期息

安莉芳上半年純利大跌近97%至111.6萬元 不派息

憂影響負債表 國有金融機構 不願響應政府撐內房號召

聯易融科技半年扭虧 賺4305萬人幣

稻草熊上半年少賺逾兩成至7351萬元人幣 定制劇集收入為零

光大控股半年轉蝕26.55億元仍派息0.15元 未變現投資損失逾40億元

DAVID WEBB增持佐丹奴 涉資226萬

信德集團上半年盈利腰斬 不派息

星島中期虧損擴大至1億 不派息 廣告收入跌11%

信置全年少賺40% 末期息42仙 無派特別息 對本地樓市前景審慎樂觀

中石油半年多賺55% 中期息20.26分人幣

香港房託基金協會成立 探討與內地房託互聯互通

申洲國際上半年多賺6.3% 中期息1.06元

國泰推碳抵銷空運方案 客戶可買入碳排放抵銷量資助碳抵銷項目

國策刺激 港股創4個月最大升幅 恒指升699點 成交906億 中免力守招股價

中銀香港邀陳凱琳、鄭嘉穎夫妻檔現身中銀直播間