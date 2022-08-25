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友邦：集團新業務價值於6月重拾按年增長

友邦保險（1299）上半年新業務價值按年跌13%至15.36億美元，不過第二季按年跌幅，由第一季的18.9%收窄至10.4%。友邦區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，集團新業務價值在6月已回復按年增長，新業務利潤最大貢獻來源的內地業務，亦在7月重拾增長。

友邦中國新業務價值按年跌24%至5.63億美元，陳榮聲表示，上半年內地經營環境具挑戰性，除了因為新冠肺炎疫情升溫，不同地方有靜態管理，而且去年同期因監管改變帶動危疾保險銷售上升，今年則沒有此受惠因素。不過隨靜態管理放鬆，深圳、廣東等地業務有明顯的反彈。

新業務價值率按年急跌14.7個百分點至67.4%，與2020年相比亦跌14.4個百分點，下跌趨勢與去年下半年相約，反映利潤率較低的長期儲蓄產品在產品結構上的增加。陳榮聲表示，該行在2020年在內地未有太多長期的儲蓄產品，內地鼓勵發展退休保險作為第三支柱，未來會是主力發展。

陳榮聲表示，雖然儲蓄保利潤率會較低，不過保單金額會較大，而保單可滿足內地客戶的多方面需求，令產品結構較為平衡，有不少儲蓄產品，是向已購買保障型產品的客戶銷售。不過他強調，保障性產品在上半年仍貢獻大部分新業務價值。

友邦自2020年起逐步在內地多個省份獲准拓展業務，陳榮聲指，在新拓展業務省份上半年的新業務價值按年增長47%，將繼續與不同地區監管溝通，希望取得更多地區營業批准。 

友邦香港上半年新業務價值按年上升3%至3.23億美元，新冠防疫放寬後，本地客戶新業務價值亦在5月開始已有按年增長。陳榮聲表示，代理生產力（年化新保費除以活躍代理數目），在第二季按季有8%的增長。另外，內地客戶通過到澳門投保，帶動內地訪客業務按年有九成增長。澳門在6月底至8月初因為疫情暫停與內地免檢疫通關，陳榮聲未有直正提及相關影響，不過澳門業務佔友邦香港業務的18%，而月初恢復通關後的反彈強勁。

友邦香港上半年新業務價值利潤率為69.3%，按年上升11.8個百分點，陳榮聲解釋，集團提早實現風險為本資本制度，對該行分紅產品的盈利能力有利。 

友邦上半年股東應佔利潤轉虧5.71億美元，主要來自其他非營運投資回報及其他項目錄19.08億美元減值，受利率上升所影響。集團首席財務總監鍾家富表示利率變動主要反映在債券公平值，不過是非經濟性的影響，投資者應注意的是自由盈餘，即超出資本要求和準備金的經調整資產淨值，按年增加了21.15%至206.26億美元，而該行對利率內含價值的敏感性則相當細小。

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