今年多間內地電訊商增派中期股息，調整派息政策，問及會否增派中期股息，執行董事、執行副總裁兼財務總監張煦表示，公司重視股東回報，去年年度派息率由30%升至38%，在中期股息派發方面需考慮多個因素，如現金流、產品投入和毛利率等。張煦表示，公司屬於典型的項目型公司，大部分項目施工及交付集中在上半年，需要現金流支持拓展，下半年則屬資金回收期，由於上下半年現金流規律不同，因此現時派息主要為年度股息，暫時未有考慮派發中期股息。劉桂清又補充，中通服的大方向是提升股息，但目前發展新基建等資金需求大，未來情況許可或再增加派息。

問及海外市場方面，總裁黃曉慶表示，海外市場機遇與挑戰並存，在宏觀經濟影響下，將進一步優化海外布局，加強風險管理。他又表示，預料下半年比上半年好，已理順多個項目，亦已派人員進駐海外。 他又稱，上半年海外業務收佔約2.2%，隨著集團積極拓展市場，及理順項目，預計日後海外業務將有更好增長，要求未來海外市場收佔提升至8%。

中通服收報3.24港元，全日升2.2%。

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