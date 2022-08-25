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中人壽上半年新業務價值按年跌13.8%至257.45億元

中國人壽（2628）公布上半年業績，新業務價值按年下跌13.8%至257.45億元（人民幣，下同）。新單保費按年增4.1%至1393.58億元。首年期交保費為798.38，按年下降1%，不過利潤較高的10年期及以上首年期交保費，按年上升4.4%至302.26億元。

中人壽純利為254.16億元，按年下跌38%。受投資市場波動影響，中人壽總投資收益率為4.21%，較2021年同期下降1.48個百分點，總投資收益為985.42億元，按年下跌16.2%。

近月內地房地產債務問題嚴重，中人壽未有披露房地產投資佔保險投資的比例。中人壽表示，公司信用類投資產品資產質量良好，風險可控。其信用債以及債權型金融產品，投向主要為銀行、交通運輸、非銀金融、公用事業和能源等領域，融資主體以大型央企、國企為主。截至本報告期末，公司持倉信用債外評AAA級佔比超過97%；債權型金融產品外評AAA級佔比超過99%。

中人壽表示，今年上半年國際環境更趨複雜嚴峻，國內疫情多發散發，經濟新的下行壓力進一步加大。人身險業受行業深度調整、消費需求釋放趨緩及銷售人力規模下降等因素影響，保費收入增速進一步放緩。該行會持續深化改革創新，聚焦重點領域推進轉型升級，不斷為高質量發展注入新動能。在個人保險，將聚焦銷售隊伍質態提升，持續推進隊伍向優質、專業、高效轉型。

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