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瑞銀：中國中免重新打開港新股市場 釋除國際資金迴避中國資產疑慮

中國中免（1880）今日掛牌，為年初至今集資規模最大的新股。中國中免保薦人之一的瑞銀，其亞洲股票資本市場部聯席主管郭自力表示，近來本港市況波動，相信中國中免成功上市能重新打開本港IPO市場，並打消國際資金迴避中國資產的疑慮。他提到，目前本港有許多正在排隊上市的公司，當中不乏大型新股，相信ESG相關如電動車，以及消費行業會是下半年市場焦點。

近來不少中資企業有意透過「中歐通」赴歐洲上市，郭自力指出，該機制今年初才擴展至瑞士及德國，相信需要時間逐漸發展，認為本港作為中資企業海外融資的「首站」，仍具備優勢。不過，他提到，中歐通機制的靈活性是一大賣點，GDR（全球存托憑證）可在上市120天後轉回A股市場交易，以及定價可有10%折扣。

該行全球投行部中國區消費、醫療、房地產行業主管諶戈補充，目前留意到消費行業公司考慮上市地時，均有境內、外的需求，以配合其國際性戰略部署，相信未來資本市場會有更多產品和渠道出現，讓中國的消費品走向全世界，以及引進海外消費品至中國市場。

此外，郭自力又指，是次中國中免A股與H股的價格折扣較低，反映了境外投資人認可集團的長期投資價值，折扣主要取決於公司本身的基本面，期望之後看到折扣越來越低的趨勢。他續稱，A股和H股出現折扣的情況普遍，因兩地市場並非完全互通，若集團日後獲納入港股通將對折扣收窄有很大幫助。

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