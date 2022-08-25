強積金研究機構積金評級預計，強積金體系將在8月份錄得今年第7個月投資虧損，8月底的強積金總資產預計將約為1.045萬億元，按月下跌約165億元，459萬成員的平均賬戶結餘約為22.79萬元，每人虧損約4,500元，由年初以來，每人累計虧損約3.8萬元。
8月表現較佳的基金，依次為美股基金及貨幣市場基金，月初至今回報分別為0.09%及表現持平。最差的基金則為歐洲股票基金及債券基金，回報分別為-2.57%及-2.22%。所有基金表現為-1.28%。年初至今，僅貨幣市場基金（保守基金）沒有虧損，其次為貨幣市場基金（非保守基金），回報為-3.71%。最差的基金則為香港及中國股票基金及混合資產基金（目標期限），回報分別為-18.57%及-17.65%。所有基金表現為-14.01%。
積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，對通脹、息口上升和經濟衰退的擔憂依然存在，市場波幅正反映不確定性，並繼續影響市場表現。
叢川普指，香港及中國股票基金和美股基金在7月份創下前所未有的16.51%月度回報表現差距，而歐元滙價亦在8月份創20年新低，極端情況反映分散投資的重要性。他認為，強積金計劃提供的預設投資策略（DIS）基金，收費既低而且也是現成的分散投資基金選項，對於強積金成員來說，預設投資策略是一個可考慮的優質投資方案。
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