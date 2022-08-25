港口航運物流業務方面，貨運業務由於部份內地城市封城，以及艙位和集裝箱供應不足，期內集裝箱運輸量按年跌9.8%至64.4萬TEU；集裝箱陸路拖運量按年跌13.3%至9.8萬TEU；但散貨運輸量增加，升4.9%至34.2萬噸。貨物處理及倉儲業務當中，集裝箱裝卸量微升0.2%至57.1萬TEU，散貨裝卸量則升6.6%至404萬噸。

客運業務方面，疫情拖累新渡輪客運量下跌，按年跌18.1%至513萬人次，但跨境客運業務錄得輕微增長，代理客量與碼頭服務客量均升9.7%至3.4萬人次。集團聯營公司有份營運的港珠澳大橋穿梭巴士，期內客運量亦上升14.3%至6.9萬人次。

珠江船務績前收報0.91元，無升跌。

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