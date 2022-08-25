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周生生上半年少賺12%至4.7億 中期息15仙

周生生（0116）公布，今年上半年營業額按年下跌7%至100.92億元，純利為4.72億元，按年下跌12%，每股盈利69.6港仙，跌12%。單計集團持續經營業務，純利為4.81億元，按年下跌10%。集團擬派中期息15港仙，派息比率增至22%。

集團指出，今年農曆新年期間，內地及港澳銷情理想，不過疫情令內地主要城市實施嚴格的社交距離措施，窒礙了消費，亦使港澳零售業癱瘓。6月疫情緩和，內地珠寶及鐘錶銷售開始錄得按年增長，香港則受惠於4月消費券帶動，銷售大幅反彈。

集團今年上半年內地分部業績下跌14%至4.79億元，同店銷售增長按年下跌9%，新店開業增加的收入抵消了部分疫情影響，期內銷售水平與去年相若。另外，黃金飾品疫情下銷售仍然穩健；鑽石飾品銷售，尤其是專屬訂製服務的高單價鑽石飾品銷售，在第二季顯著下降，令鑲嵌珠寶的同店銷售增長同時回落。此外，內地嚴格的防疫措施令供貨受阻，窒礙勞力士和帝舵錶的銷售。

港澳方面，今年4月起社交距離措施逐步放寬，黃金婚嫁禮品需求增強，第二季度黃金飾品及產品的同店銷售增長回升，收復首季大部分失地，上半年收益按年下跌5%，分部業績則上升3%。

周生生上半年淨開店33間，至今年6月底共有905家分店。集團預計，將積極地拓展分店網絡，但會更謹慎及選擇性進行，料今年全年淨增加約100家分店。

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