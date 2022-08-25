期內，商湯收入按年下跌14.3%至14.15億元，主要由於智慧城市及智慧商業業務收入下降所致。若以業務劃分，智慧商業貢獻5.68億元收入，佔總收入40.2%最多，收入按年下跌12.2%。智慧城市收入錄得4.34億元，按年急跌44.8%，佔總收入30.7%。智慧生活收入按年增加97.6%，錄得2.92億元。智能汽車亦升71.1%，錄得1.21億元。

集團解釋，上半年收入受到疫情的負面影響，由於內地若干城市的封控措施，除了延遲客戶的人工智能支出及相關產品的現場部署，亦使智慧城市項目的建設進度有所推遲。展望下半年，商湯預計，智慧生活與智能汽車板塊將會加速實現其潛力。

商湯亦披露部份運營數據，截至今年6月底止，智慧商業的客戶數量512名，按年下跌19.4%。智慧生活的客戶數量 183名，按年升18.1%。智能汽車的客戶數量20名，按年升53.8%。智慧城市累計服務的城市為155個，按年升10.7%。