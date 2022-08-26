moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

美股創近兩周最大升幅連升兩日 道指升322點

中美監管談判有望取得重大進展，據報內地公司審計底稿或可在香港接受美方檢查，隔夜中概股指數創逾兩個月最大漲幅。多名聯儲局官員在央行年會上發表鷹派言論後，鮑威爾周五將發表演講，料重申抗通脹決心。美國主要經濟增長指標分化，第二季GDP折合年率下降0.6％，但國內總收入(GDI)則升1.4%，後者描繪出的經濟景象是，強勁的勞動力市場和堅挺的消費支出給經濟帶來支撐。美股創近兩周最大升幅，齊齊連升兩日，道指兩日累升382.19點。

道瓊斯工業平均指數收漲322點，升幅0.98%，報33291點。標普500指數收漲58點，升幅1.41%，報4199點。納斯達克綜合指數收漲207點，或1.68%，報12639點。

波音升3.53%，報169.38美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻38點，而Salesforce跌3.39%，報173.91元，拖低道指40點。

科技股方面，蘋果收市報170.03元，升1.49%，谷歌母公司Alphabet收市報116.65元，升2.6%，亞馬遜收市報137.28元，升2.6%，Facebook收市報168.78元，升3.38%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.31%，報433點。德國DAX指數收漲0.4%，報13271點；法國CAC 40指數跌0.09%，報6381點；英國富時100指數收漲0.12%，報7479點。