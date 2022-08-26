中美監管談判有望取得重大進展，據報內地公司審計底稿或可在香港接受美方檢查，隔夜中概股指數創逾兩個月最大漲幅。多名聯儲局官員在央行年會上發表鷹派言論後，鮑威爾周五將發表演講，料重申抗通脹決心。美國主要經濟增長指標分化，第二季GDP折合年率下降0.6％，但國內總收入(GDI)則升1.4%，後者描繪出的經濟景象是，強勁的勞動力市場和堅挺的消費支出給經濟帶來支撐。美股創近兩周最大升幅，齊齊連升兩日，道指兩日累升382.19點。