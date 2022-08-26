中美監管談判有望取得重大進展，據報內地公司審計底稿或可在香港接受美方檢查，隔夜中概股指數創逾兩個月最大漲幅。多名聯儲局官員在央行年會上發表鷹派言論後，鮑威爾周五將發表演講，料重申抗通脹決心。美國主要經濟增長指標分化，第二季GDP折合年率下降0.6％，但國內總收入(GDI)則升1.4%，後者描繪出的經濟景象是，強勁的勞動力市場和堅挺的消費支出給經濟帶來支撐。美股創近兩周最大升幅，齊齊連升兩日，道指兩日累升382.19點。
道瓊斯工業平均指數收漲322點，升幅0.98%，報33291點。標普500指數收漲58點，升幅1.41%，報4199點。納斯達克綜合指數收漲207點，或1.68%，報12639點。
波音升3.53%，報169.38美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻38點，而Salesforce跌3.39%，報173.91元，拖低道指40點。
科技股方面，蘋果收市報170.03元，升1.49%，谷歌母公司Alphabet收市報116.65元，升2.6%，亞馬遜收市報137.28元，升2.6%，Facebook收市報168.78元，升3.38%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.31%，報433點。德國DAX指數收漲0.4%，報13271點；法國CAC 40指數跌0.09%，報6381點；英國富時100指數收漲0.12%，報7479點。