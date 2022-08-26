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港股ADR升196點 夜期高水175點 美期跌亞股升 美團中芯龍湖快狗等績

美股向上，港股ADR升196點或0.97%，報20164點，即月恒指夜期升225點，報20143點，夜期高水175點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.13%，折合報331.91元；阿里巴巴（9988）升4.45%，折合報97.98元；美團（3690）升4%，折合報184.4元；匯控（0005）跌0.27%，折合報48.92元；建行（0939）跌0.35%，折合報4.85元。

道期現跌0.15%；標期現跌0.17%；納期現跌0.16%。日股現升0.89%，韓股現升0.48%，澳股現升0.36%。

VIX指數隔晚跌4.55%或1.04點，報21.78點。美2年期10年期債息倒掛，現達34.318基點。

紐油現升0.69%或0.64美元，報93.16美元；布油現升0.65%或0.64美元，報99.99美元；金價現跌0.17%或3美元，報1755.71美元；LME 銅期貨隔晚升1.17%或94.5美元，報8129美元。美國10年期債息現升0.3%或0.0093厘，報3.0351厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，交行（3328）、神華（1088）、龍湖（0960）、美團（3690）、中石化（0386）、中芯國際（0981）、永旺（0984）、華潤燃氣（1193）、中建材（3323）、中國太保（2601）、東瀛遊（6882）、快狗打車（2246）、有線（1097）、新東方在線（1797）、中國財險（2328）、香格里拉（0069）、先施公司（0244）、國藥控股（1099）等。

外媒：內地研讓美監管機構到港審查中概股，爭議最快下月平息。

憂影響負債表，國有金融機構，不願響應政府撐內房號召。

商湯（0020）上半年經調整虧損擴大增至25.64億人幣，不派息。

David Webb：喜歡佐丹奴T恤，未回應「掃貨」行動。David Webb增持佐丹奴（0709），涉資226萬。

周生生（0116）上半年少賺12%至4.7億，中期息15仙。

藍月亮（6993）上半年虧損擴大至1.5億，不派中期息。

名創優品（9896）全年虧轉盈，賺6.38億人幣，派特息4.3美仙。

中海油（0883）半年多賺近1.2倍，中期息0.7元。

珠江船務（0560）半年多賺逾1.1倍，不派中期息。

時代天使（6699）半年少賺22.7% 。

中人壽（2628）上半年新業務價值按年跌13.8%至257.45億元。

中通服（0552）：全年收入增速達8％以上，暫不考慮派發中期股息。

中海油服（2883）半年多賺38%，不派息。

眾安在線（6060）半年盈轉虧蝕6.8億元，不派中期息。

安莉芳（1388）上半年純利大跌近97%至111.6萬元，不派息。

聯易融科技（9959）半年扭虧，賺4305萬人幣。

稻草熊（2125）上半年少賺逾兩成至7351萬元人幣，定制劇集收入為零。

光大控股（0165）半年轉蝕26.55億元仍派息0.15元，未變現投資損失逾40億元。

信德集團（0242）上半年盈利腰斬，不派息。

星島（1105）中期虧損擴大至1億，不派息，廣告收入跌11%。

信置（0083）全年核心少賺三成，末期息42仙，對本地樓市前景審慎樂觀。

中石油（0857）半年多賺55%，中期息20.26分人幣。

申洲國際（2313）上半年多賺6.3%，中期息1.06元。

國泰（0293）推碳抵銷空運方案，客戶可買入碳排放抵銷量資助碳抵銷項目。

 

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