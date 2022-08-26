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聯儲局成員呼籲繼續加息 有可能超過4%

多名聯儲局成員於央行年會上呼籲加息不能停，超過4%也不無可能。市場同時亦等待聯儲局主席鮑威爾今日言論。

聖路易斯聯儲行長James Bullard稱官員們應該迅速採取行動，年底前將基準利率上調至3.75%-4%。他稱，「建議加息時間寧早勿晚」，「這樣可以表明你對於遏制通脹是很認真的，你想讓利率升到能給通脹帶來下行壓力的水平。我們目前利率在2.33％。這還不夠高」。他又指，「基線情況將是通脹可能比華爾街許多人預期的更持久，而且還會持續更長時間」，他說「今天的市場低估了這種風險」。

堪薩斯城聯儲行長Esther George更稱，聯儲局尚未將利率提高到對經濟構成壓力的水平，可能不得不暫時將基準利率提高到4%以上。她表示，「我們在溝通中要清楚的讓外界了解我們將前往的目的地，這一點非常重要」。她又指，「我認為我們必須把加息保持下去，利率超過4%也並非不可能」，「我想，在經濟數據顯露端倪前，沒人知道答案」。

費城聯儲行長Patrick Harker稱，利率需要上調至限制性區域，「通脹有微弱的降溫希望。我要強調是微弱，我們的工作尚未完成。我們可以將數據視為積極信號，但需要繼續採取行動來提高利率以控制通脹」。他也發出謹慎的提醒，淡化有關聯儲局下個月只加息0.5個百分點的猜測。Harker說，「自1983年以來， 聯儲局已加息86次，其中75次幅度50個基點」， 「至於下月到底是50還是75，我現在不能說，但大家不要認為50基點不是一個重大變動」。

亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic表示，尚未決定在9月20-21日的利率會議上支持加息50還是75個基點。他稱，「在這一點上，我覺得各佔50%」，「作為決策者，我們都明白通脹是一個大問題，也是我們將竭儘全力應對的挑戰」。

 

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