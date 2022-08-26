恒指今早高開170點或0.86%，報20138點，大市成交金額21億元；國指今早高開71點或1.05%，報6920點。恒生科技指數開市報4350點，升1.92%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、李寧（2331）、申洲國際（2313）拖累大市。
藍籌44隻升，10隻下跌，15隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.1%，報97.65元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌5.87%，報81元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報212元，升6.64%；跌幅最大的是商湯（0020）開市報2.34元，跌0.43%。
恒指續高於10天線(19786.68點)、20天線(19889.15點)，上試50天線(20660.85點)。科指續高於10天線(4209.16點)、20天線(4256.71點)，上試100天線(4403.08點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，交行（3328）開市報4.56元，跌0.44%。神華（1088）開市報25.95元，升0.78%。龍湖（0960）開市報25.95元，升2.77%。美團（3690）開市報180.3元，升1.69%。中石化（0386）開市報3.74元，升0.54%。中芯國際（0981）開市報15.82元，升0.51%。永旺（0984）無成交，報1.27元。華潤燃氣（1193）開市報30.5元，無升跌。中建材（3323）開市報7.65元，升0.79%。中國太保（2601）開市報16.38元，無升跌。東瀛遊（6882）無成交，報0.55元。快狗打車（2246）開市報6.82元，升0.29%。有線（1097）開市報0.045元，升4.65%。新東方在線（1797）開市報20.8元，升0.97%。中國財險（2328）開市報7.75元，無升跌。香格里拉（0069）無成交，報6.28元。先施公司（0244）無成交，報0.305元。國藥控股（1099）開市報17.62元，升1.5%。
外媒：內地研讓美監管機構到港審查中概股，爭議最快下月平息。騰訊（0700）開市報330.2元，升1.6%；阿里巴巴（9988）開市報97.65元，升4.1%；美團（3690）開市報180.3元，升1.69%。；京東（9618）開市報252元，升2.36%；小米（1810）開市報11.6元，升1.58%。
憂影響負債表，國有金融機構，不願響應政府撐內房號召。內房普遍向上，中海外（0688）開市報20.85元，升0.48%；龍湖（0960）開市報25.95元，升2.77%；華潤置地（1109）開市報32.15元，升0.63%；碧桂園（2007）開市報2.59元，升0.78%。內銀個別發展，建行（0939）開市報4.89元，升0.41%；工商銀行（1398）開市報4.01元，無升跌；中國銀行（3988）開市報2.74元，無升跌。
商湯（0020）上半年經調整虧損擴大增至25.64億人幣，不派息。開市報2.34元，跌0.43%。
David Webb：喜歡佐丹奴T恤，未回應「掃貨」行動。David Webb增持佐丹奴（0709），涉資226萬。開市報1.84元，升0.55%。
周生生（0116）上半年少賺12%至4.7億，中期息15仙。無成交，報8.66元。
藍月亮（6993）上半年虧損擴大至1.5億，不派中期息。無成交，報5.78元。
名創優品（9896）全年虧轉盈，賺6.38億人幣，派特息4.3美仙。開市報12.76元，升10%。
中海油（0883）半年多賺近1.2倍，中期息0.7元。開市報10.88元，升0.55%。
珠江船務（0560）半年多賺逾1.1倍，不派中期息。無成交，報0.91元。
時代天使（6699）半年少賺22.7% 。無成交，報131元。
中人壽（2628）上半年新業務價值按年跌13.8%至257.45億元。開市報11.36元，跌1.05%。
中通服（0552）：全年收入增速達8％以上，暫不考慮派發中期股息。無成交，報3.24元。
中海油服（2883）半年多賺38%，不派息。開市報8.29元，升0.61%。
眾安在線（6060）半年盈轉虧蝕6.8億元，不派中期息。開市報21.95元，升0.46%。
安莉芳（1388）上半年純利大跌近97%至111.6萬元，不派息。無成交，報0.71元。
聯易融科技（9959）半年扭虧，賺4305萬人幣。開市報5.32元，無升跌。
稻草熊（2125）上半年少賺逾兩成至7351萬元人幣，定制劇集收入為零。無成交，報1.89元。
光大控股（0165）半年轉蝕26.55億元仍派息0.15元，未變現投資損失逾40億元。無成交，報5.85元。
信德集團（0242）上半年盈利腰斬，不派息。見52周低1.33元，開市報1.33元，跌2.21%。
星島（1105）中期虧損擴大至1億，不派息，廣告收入跌11%。無成交，報0.43元。
信置（0083）全年核心少賺三成，末期息42仙，對本地樓市前景審慎樂觀。無成交，報11.62元。
中石油（0857）半年多賺55%，中期息20.26分人幣。開市報3.73元，升2.19%。
申洲國際（2313）上半年多賺6.3%，中期息1.06元。開市報81元，跌5.87%。
國泰（0293）推碳抵銷空運方案，客戶可買入碳排放抵銷量資助碳抵銷項目。開市報8.47元，無升跌。
破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見54元，開市報54元，升14.16%。
1隻股份創上市新低，包括龍光地產（3380）低見0.82元，開市報0.82元，跌10.87%。
2隻股份創52周低，包括和記電訊香港（0215）低見1.15元，開市報1.15元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，貝殼（2423）創上市新高，見54元，開市報54元，升14.16%；名創優品（9896）開市報12.76元，升10%；智雲健康（9955）開市報16.28元，升7.67%；知乎（2390）開市報22.5元，升7.66%；旭輝永升服務（1995）開市報5.59元，升6.88%；嗶哩嗶哩（9626）開市報212元，升6.64%；福萊特玻璃（6865）開市報25元，升5.49%；中國外運（0598）開市報2.32元，升5.45%；廣匯寶信（1293）開市報0.51元，升5.15%。
下跌異動股，包括，龍光地產（3380）創上市新低，見0.82元，開市報0.82元，跌10.87%；申洲國際（2313）開市報81元，跌5.87%；新秀麗（1910）開市報19元，跌2.26%；信德（0242）見52周低1.33元，開市報1.33元，跌2.21%；中國電力（2380）開市報4.45元，跌1.98%；兆科眼科（6622）開市報3.01元，跌1.95%；巨濤海洋石油（3303）開市報0.52元，跌1.89%；鷹瞳科技（2251）開市報16.1元，跌1.83%；非凡中國（8032）開市報1.15元，跌1.71%；新高教（2001）開市報2.34元，跌1.68%。
其他報道
港股ADR升196點 夜期高水175點 美期跌亞股升 美團中芯龍湖快狗等績