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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連升

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌0.07點子至1.80911%。

港元現報7.8456元升值10點子，曾貶值最多2點子，報7.8468元，亦曾升值最多18點子，報7.8448元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.08點子至1.02905%；1星期HIBOR升0.07點子至1.40655%；2星期HIBOR升1.71點子至1.59619%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.08點子至2.59887%；6個月期HIBOR升1.73點子至3.14351%；12個月期HIBOR升0.07點子至3.61298%。

美元指數現報108.515升值0.045點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報2.45486%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6458%，終止連續2日收窄，利差是2022年8月24日後最低，當日差距為-0.6516%。

對上一次終止連續2日收窄，是2022年8月18日，當日利差報-0.4681%。

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