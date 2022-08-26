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旭輝永升首派中期息 在低迷時即時回饋股東 準備資金回購

內房拖累物管股業績的陰霾下，旭輝永升（1995）逆市首派中期息，每股派0.074港元，派息比率為30%，涉及1.13億港元。今日旭輝永升早市向上，旭輝永升曾高見5.73元，暫報5.6元，升7.07%。集團指首次派發中期息，是想在低迷時對中小股東的即時回饋，同時董事會亦有一致意見，在股價低迷下會準備資金主動回購，過往亦積極做了14次回購，高管亦做了多次增持。

對於市場憂慮內房及物管股的關聯性，主席林中表示，旭輝（0884）及旭輝永升雙邊都有獨立治理，亦會堅持底線，過去沒有，往後亦不會有損害小股東利益的事情。但他表示，永升的發展離不開旭輝的穩健發展，不過永升將堅持市場化、獨立化，實行對旭輝「依靠不依賴」。而旭輝在經營、資源等上給予永升全力支持、賦能，如收到的代建項目管理、長租公寓「領寓」及商管項目都交給永升等。

以往拼購是物管股增長的方程式，集團指出，公司持有現金約38億，過去研究的併購標的80個，進入商務談判有20個，及踏入財務盡調13個。但當下仍沒有下手。不過管理層強調，會堅持戰略拼購及投後強化，將資金花在永升發展上及刀刃上。

對於兩年內的貿易應收款項按年升約60%，但管理層表示，當中八成應收款是來自第三方，而非旭輝。而且在上半年疫情下，有多個原因疊加令收繳率及預收款等下降，包括業主一般都在下半年繳費，上半年收繳率略低，加上集團總部位於上海，華東區抗疫下提供繳費服務的力度亦減弱，加上付款方等在發起付款流程亦受到影響，對公司影響較大。而且疫情下，對社會及經濟面上，對客戶及政府費用支付上都帶來壓力及挑戰，但未來在兩年內舊欠及收繳都會加大。

集團上半年純利按年升33.4%至3.774億元人民幣（下同），每股盈利0.22元。上半年收入按年升53.6%至31.629億元，綜合毛利率按年跌4.2個百分點至25.7%，主要受到集團社區增值服務及對非業主的增值服務的毛利率下降，以及引入毛利 率相對較低的城市服務。

分類毛利率中，物業管理服務按年持平達23.5%，社區增值服務按年跌3.9個百分點至42.6%，對非業主的增值服務按年跌4.1個百分點至22.5%，城市服務錄7.2%毛利率，去年底為15.5%。

管理層解釋指，由於本身增加培養多元業務發展，但部分業務不具備高毛利的特質，加上疫情帶來消極影響而拉低毛利率，但相信能長期能維持在40-50%﹔物業管理服務則相信未來仍維持在18-24%﹔對非業主的增值服務毛利率亦會維持在20-22%水平。

至於城市服務毛利率由去年底15.5%跌至上半年的7.2%，集團指主要是因疫情導致不少開標推至下半年，但前期已投入，加上燃油成本等影響導致毛利率下跌。

 

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