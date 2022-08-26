中美審計利好消息推動大市高開，大摩認為港股出現挾淡倉情況，亞股普遍向上，港股升幅較前，A股升幅輕微。恒指今早高開170點，曾升最多216點，其後升幅收窄，低位升86點，半日高低波幅130點。三大指數暫連升兩日，恒指科指創8月15日後新高，國指則是8月5日後新高。
恒指半日升140點或0.7%，報20108點，大市成交金額583億元；國指升44點或0.66%，報6893點。恒生科技指數收報4292點，升0.57%。
藍籌股成交金額260.36億元，佔大市成交44.65%；科指成份股成交金額154.79億元，佔大市成交26.55%；國指成份股成交金額233.26億元，佔大市成交40.01%。
阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。
藍籌50隻升，17隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升5.19%，收報72元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌5.29%，收報81.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報27.8元，升5.5%；跌幅最大的是快手（1024）收報71元，跌3.73%。
恒指續高於10天線(19783.69點)、20天線(19887.65點)，受制於50天線(20660.25點)。科指續高於10天線(4203.4點)、20天線(4253.83點)，受制於100天線(4402.51點)。
北水南下合計淨流出2.68億元，較上日減少66.67%，連續第4日流出，累計流出18.28億元，對上一次連續4日淨流出是3月29日。南水北上合計淨流入22.69億元人民幣，較上日增加35.85%，連續第2日流入，累計流入39.4億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，交行（3328）收報4.6元，升0.44%。神華（1088）收報25.45元，跌1.17%。龍湖（0960）收報26.4元，升4.55%。美團（3690）收報180.3元，升1.69%。中石化（0386）收報3.81元，升2.42%。中芯國際（0981）收報15.62元，跌0.76%。永旺（0984）收報1.27元，無升跌。華潤燃氣（1193）收報30.7元，升0.66%。中建材（3323）收報7.7元，升1.45%。中國太保（2601）收報16.22元，跌0.98%。東瀛遊（6882）收報0.55元，無升跌。快狗打車（2246）收報7.05元，升3.68%。有線（1097）收報0.044元，升2.33%。新東方在線（1797）收報21.85元，升6.07%。中國財險（2328）收報7.75元，無升跌。香格里拉（0069）收報6.3元，升0.32%。先施公司（0244）收報0.305元，無升跌。國藥控股（1099）收報17.7元，升1.96%。
外媒：內地研讓美監管機構到港審查中概股，爭議最快下月平息。騰訊（0700）收報324.2元，跌0.25%；阿里巴巴（9988）收報95.7元，升2.03%；美團（3690）收報180.3元，升1.69%。；京東（9618）收報249.2元，升1.22%；小米（1810）收報11.46元，升0.35%。
憂影響負債表，國有金融機構，不願響應政府撐內房號召。內房向上，中海外（0688）收報21.15元，升1.93%；龍湖（0960）收報26.4元，升4.55%；華潤置地（1109）收報32元，升0.16%；碧桂園（2007）收報2.6元，升1.17%。內銀個別發展，建行（0939）收報4.86元，跌0.21%；工商銀行（1398）收報4.01元，無升跌；中國銀行（3988）收報2.74元，無升跌。
商湯（0020）上半年經調整虧損擴大增至25.64億人幣，不派息。收報2.28元，跌2.98%。
David Webb：喜歡佐丹奴T恤，未回應「掃貨」行動。David Webb增持佐丹奴（0709），涉資226萬。收報1.83元，無升跌。
周生生（0116）上半年少賺12%至4.7億，中期息15仙。收報8.83元，升1.96%。
藍月亮（6993）上半年虧損擴大至1.5億，不派中期息。收報5.75元，跌0.52%。
名創優品（9896）全年虧轉盈，賺6.38億人幣，派特息4.3美仙。收報13.62元，升17.41%。
中海油（0883）半年多賺近1.2倍，中期息0.7元。收報10.74元，跌0.74%。
珠江船務（0560）半年多賺逾1.1倍，不派中期息。收報0.92元，升1.1%。
時代天使（6699）半年少賺22.7% 。收報138.6元，升5.8%。
中人壽（2628）上半年新業務價值按年跌13.8%至257.45億元。收報11.28元，跌1.74%。
中通服（0552）：全年收入增速達8％以上，暫不考慮派發中期股息。收報3.38元，升4.32%。
中海油服（2883）半年多賺38%，不派息。收報8.17元，跌0.85%。
眾安在線（6060）半年盈轉虧蝕6.8億元，不派中期息。收報21.8元，跌0.23%。
安莉芳（1388）上半年純利大跌近97%至111.6萬元，不派息。收報0.71元，無升跌。
聯易融科技（9959）半年扭虧，賺4305萬人幣。收報5.29元，跌0.56%。
稻草熊（2125）上半年少賺逾兩成至7351萬元人幣，定制劇集收入為零。收報1.89元，無升跌。
光大控股（0165）半年轉蝕26.55億元仍派息0.15元，未變現投資損失逾40億元。收報5.92元，升1.2%。
信德集團（0242）上半年盈利腰斬，不派息。見52周低1.33元，收報1.35元，跌0.74%。
星島（1105）中期虧損擴大至1億，不派息，廣告收入跌11%。收報0.43元，無升跌。
信置（0083）全年核心少賺三成，末期息42仙，對本地樓市前景審慎樂觀。收報11.46元，跌1.38%。
中石油（0857）半年多賺55%，中期息20.26分人幣。收報3.76元，升3.01%。
申洲國際（2313）上半年多賺6.3%，中期息1.06元。收報81.5元，跌5.29%。
國泰（0293）推碳抵銷空運方案，客戶可買入碳排放抵銷量資助碳抵銷項目。收報8.38元，跌1.06%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見18.1元，收報17.76元，升5.71%；貝殼（2423）創上市新高，見54元，收報45.85元，跌3.07%；銀濤（1943）創上市新高，見1.62元，收報1.57元，升10.56%；中國中免（1880）創上市新高，見159.9元，收報159.5元，升0.95%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.14元，收報0.132元，跌3.65%；優品360（2360）創52周高，見2.72元，收報2.49元，跌6.04%；兗煤（1171）創52周高，見32.05元，收報31.45元，跌1.26%；豐城控股（2295）創52周高，見1.6元，收報1.55元，無升跌；中國互聯網投資（0810）創52周高，見7.05元，收報6.97元，升14.08%。
12隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見2.36元，收報2.36元，跌3.28%；榮萬家（2146）低見2.04元，收報2.06元，跌5.07%；龍光地產（3380）低見0.82元，收報0.93元，升1.09%；中國抗體（3681）低見1.78元，收報1.78元，跌4.81%；網上車市（1490）低見0.28元，收報0.295元，無升跌；IMAX（1970）低見6.08元，收報6.1元，跌1.61%；佳源國際（2768）低見0.203元，收報0.205元，跌0.97%；交銀國際（3329）低見0.48元，收報0.51元，跌3.77%；愛高集團（0328）低見0.039元，收報0.041元，跌2.38%；大發地產（6111）低見0.245元，收報0.255元，升2%。
11隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活（0052）低見13.02元，收報13.1元，跌0.46%；泓富（0808）低見2.28元，收報2.3元，升0.88%；美聯集團（1200）低見0.67元，收報0.69元，跌1.43%；保誠（2378）低見86元，收報86.8元，跌1.42%；東亞（0023）低見9.5元，收報9.64元，升0.94%；黛麗斯（0333）低見0.415元，收報0.415元，跌3.49%；樂聲電子（0213）低見1.01元，收報1.01元，跌1.94%；路勁基建（1098）低見4.3元，收報4.33元，跌0.69%；珠光控股（1176）低見0.99元，收報1.01元，跌3.81%；和記電訊香港（0215）低見1.15元，收報1.16元，升0.87%。
異動股
上升異動股，包括，天立教育（1773）收報1.48元，升28.7%；名創優品（9896）收報13.62元，升17.41%；加科思（1167）收報5.09元，升16.74%；廣匯寶信（1293）收報0.56元，升15.46%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見7.05元，收報6.97元，升14.08%；福萊特玻璃（6865）收報26.9元，升13.5%；太陽娛樂（8082）收報0.059元，升13.46%；基石藥業（2616）收報4.88元，升12.96%；瑞慈醫療（1526）收報0.74元，升12.12%；遠見控股（0862）收報0.144元，升10.77%。
下跌異動股，包括，惠生工程（2236）收報0.255元，跌13.56%；中原銀行（1216）收報0.75元，跌12.79%；粵運交通（3399）收報0.82元，跌11.83%；中國軟件國際（0354）收報6.16元，跌9.81%；檸萌影視（9857）創上市新低，見23.3元，收報24.5元，跌9.43%；興科蓉醫藥（6833）收報0.335元，跌8.22%；寶力科技（0164）收報0.143元，跌7.14%；易還財務（8079）收報0.205元，跌6.39%；優品360（2360）創52周高，見2.72元，收報2.49元，跌6.04%；北控醫療健康（2389）收報0.078元，跌6.02%；恒智控股（8405）收報0.81元，跌5.81%。
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