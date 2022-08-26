moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日升140點 科指升0.5% 齊創逾一周高 北水第4日流出 近5個月最長

中美審計利好消息推動大市高開，大摩認為港股出現挾淡倉情況，亞股普遍向上，港股升幅較前，A股升幅輕微。恒指今早高開170點，曾升最多216點，其後升幅收窄，低位升86點，半日高低波幅130點。三大指數暫連升兩日，恒指科指創8月15日後新高，國指則是8月5日後新高。

恒指半日升140點或0.7%，報20108點，大市成交金額583億元；國指升44點或0.66%，報6893點。恒生科技指數收報4292點，升0.57%。

藍籌股成交金額260.36億元，佔大市成交44.65%；科指成份股成交金額154.79億元，佔大市成交26.55%；國指成份股成交金額233.26億元，佔大市成交40.01%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。

藍籌50隻升，17隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升5.19%，收報72元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌5.29%，收報81.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報27.8元，升5.5%；跌幅最大的是快手（1024）收報71元，跌3.73%。

恒指續高於10天線(19783.69點)、20天線(19887.65點)，受制於50天線(20660.25點)。科指續高於10天線(4203.4點)、20天線(4253.83點)，受制於100天線(4402.51點)。

北水南下合計淨流出2.68億元，較上日減少66.67%，連續第4日流出，累計流出18.28億元，對上一次連續4日淨流出是3月29日。南水北上合計淨流入22.69億元人民幣，較上日增加35.85%，連續第2日流入，累計流入39.4億元。

多間公司公布業績，績前表現如下，交行（3328）收報4.6元，升0.44%。神華（1088）收報25.45元，跌1.17%。龍湖（0960）收報26.4元，升4.55%。美團（3690）收報180.3元，升1.69%。中石化（0386）收報3.81元，升2.42%。中芯國際（0981）收報15.62元，跌0.76%。永旺（0984）收報1.27元，無升跌。華潤燃氣（1193）收報30.7元，升0.66%。中建材（3323）收報7.7元，升1.45%。中國太保（2601）收報16.22元，跌0.98%。東瀛遊（6882）收報0.55元，無升跌。快狗打車（2246）收報7.05元，升3.68%。有線（1097）收報0.044元，升2.33%。新東方在線（1797）收報21.85元，升6.07%。中國財險（2328）收報7.75元，無升跌。香格里拉（0069）收報6.3元，升0.32%。先施公司（0244）收報0.305元，無升跌。國藥控股（1099）收報17.7元，升1.96%。

外媒：內地研讓美監管機構到港審查中概股，爭議最快下月平息。騰訊（0700）收報324.2元，跌0.25%；阿里巴巴（9988）收報95.7元，升2.03%；美團（3690）收報180.3元，升1.69%。；京東（9618）收報249.2元，升1.22%；小米（1810）收報11.46元，升0.35%。

憂影響負債表，國有金融機構，不願響應政府撐內房號召。內房向上，中海外（0688）收報21.15元，升1.93%；龍湖（0960）收報26.4元，升4.55%；華潤置地（1109）收報32元，升0.16%；碧桂園（2007）收報2.6元，升1.17%。內銀個別發展，建行（0939）收報4.86元，跌0.21%；工商銀行（1398）收報4.01元，無升跌；中國銀行（3988）收報2.74元，無升跌。

商湯（0020）上半年經調整虧損擴大增至25.64億人幣，不派息。收報2.28元，跌2.98%。

David Webb：喜歡佐丹奴T恤，未回應「掃貨」行動。David Webb增持佐丹奴（0709），涉資226萬。收報1.83元，無升跌。

周生生（0116）上半年少賺12%至4.7億，中期息15仙。收報8.83元，升1.96%。

藍月亮（6993）上半年虧損擴大至1.5億，不派中期息。收報5.75元，跌0.52%。

名創優品（9896）全年虧轉盈，賺6.38億人幣，派特息4.3美仙。收報13.62元，升17.41%。

中海油（0883）半年多賺近1.2倍，中期息0.7元。收報10.74元，跌0.74%。

珠江船務（0560）半年多賺逾1.1倍，不派中期息。收報0.92元，升1.1%。

時代天使（6699）半年少賺22.7% 。收報138.6元，升5.8%。

中人壽（2628）上半年新業務價值按年跌13.8%至257.45億元。收報11.28元，跌1.74%。

中通服（0552）：全年收入增速達8％以上，暫不考慮派發中期股息。收報3.38元，升4.32%。

中海油服（2883）半年多賺38%，不派息。收報8.17元，跌0.85%。

眾安在線（6060）半年盈轉虧蝕6.8億元，不派中期息。收報21.8元，跌0.23%。

安莉芳（1388）上半年純利大跌近97%至111.6萬元，不派息。收報0.71元，無升跌。

聯易融科技（9959）半年扭虧，賺4305萬人幣。收報5.29元，跌0.56%。

稻草熊（2125）上半年少賺逾兩成至7351萬元人幣，定制劇集收入為零。收報1.89元，無升跌。

光大控股（0165）半年轉蝕26.55億元仍派息0.15元，未變現投資損失逾40億元。收報5.92元，升1.2%。

信德集團（0242）上半年盈利腰斬，不派息。見52周低1.33元，收報1.35元，跌0.74%。

星島（1105）中期虧損擴大至1億，不派息，廣告收入跌11%。收報0.43元，無升跌。

信置（0083）全年核心少賺三成，末期息42仙，對本地樓市前景審慎樂觀。收報11.46元，跌1.38%。

中石油（0857）半年多賺55%，中期息20.26分人幣。收報3.76元，升3.01%。

申洲國際（2313）上半年多賺6.3%，中期息1.06元。收報81.5元，跌5.29%。

國泰（0293）推碳抵銷空運方案，客戶可買入碳排放抵銷量資助碳抵銷項目。收報8.38元，跌1.06%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見18.1元，收報17.76元，升5.71%；貝殼（2423）創上市新高，見54元，收報45.85元，跌3.07%；銀濤（1943）創上市新高，見1.62元，收報1.57元，升10.56%；中國中免（1880）創上市新高，見159.9元，收報159.5元，升0.95%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.14元，收報0.132元，跌3.65%；優品360（2360）創52周高，見2.72元，收報2.49元，跌6.04%；兗煤（1171）創52周高，見32.05元，收報31.45元，跌1.26%；豐城控股（2295）創52周高，見1.6元，收報1.55元，無升跌；中國互聯網投資（0810）創52周高，見7.05元，收報6.97元，升14.08%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見2.36元，收報2.36元，跌3.28%；榮萬家（2146）低見2.04元，收報2.06元，跌5.07%；龍光地產（3380）低見0.82元，收報0.93元，升1.09%；中國抗體（3681）低見1.78元，收報1.78元，跌4.81%；網上車市（1490）低見0.28元，收報0.295元，無升跌；IMAX（1970）低見6.08元，收報6.1元，跌1.61%；佳源國際（2768）低見0.203元，收報0.205元，跌0.97%；交銀國際（3329）低見0.48元，收報0.51元，跌3.77%；愛高集團（0328）低見0.039元，收報0.041元，跌2.38%；大發地產（6111）低見0.245元，收報0.255元，升2%。

11隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活（0052）低見13.02元，收報13.1元，跌0.46%；泓富（0808）低見2.28元，收報2.3元，升0.88%；美聯集團（1200）低見0.67元，收報0.69元，跌1.43%；保誠（2378）低見86元，收報86.8元，跌1.42%；東亞（0023）低見9.5元，收報9.64元，升0.94%；黛麗斯（0333）低見0.415元，收報0.415元，跌3.49%；樂聲電子（0213）低見1.01元，收報1.01元，跌1.94%；路勁基建（1098）低見4.3元，收報4.33元，跌0.69%；珠光控股（1176）低見0.99元，收報1.01元，跌3.81%；和記電訊香港（0215）低見1.15元，收報1.16元，升0.87%。

異動股

上升異動股，包括，天立教育（1773）收報1.48元，升28.7%；名創優品（9896）收報13.62元，升17.41%；加科思（1167）收報5.09元，升16.74%；廣匯寶信（1293）收報0.56元，升15.46%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見7.05元，收報6.97元，升14.08%；福萊特玻璃（6865）收報26.9元，升13.5%；太陽娛樂（8082）收報0.059元，升13.46%；基石藥業（2616）收報4.88元，升12.96%；瑞慈醫療（1526）收報0.74元，升12.12%；遠見控股（0862）收報0.144元，升10.77%。

下跌異動股，包括，惠生工程（2236）收報0.255元，跌13.56%；中原銀行（1216）收報0.75元，跌12.79%；粵運交通（3399）收報0.82元，跌11.83%；中國軟件國際（0354）收報6.16元，跌9.81%；檸萌影視（9857）創上市新低，見23.3元，收報24.5元，跌9.43%；興科蓉醫藥（6833）收報0.335元，跌8.22%；寶力科技（0164）收報0.143元，跌7.14%；易還財務（8079）收報0.205元，跌6.39%；優品360（2360）創52周高，見2.72元，收報2.49元，跌6.04%；北控醫療健康（2389）收報0.078元，跌6.02%；恒智控股（8405）收報0.81元，跌5.81%。

 

其他報道

美暫停中國航空公司26赴華航班 回應中方熔斷機制停美航班

滬深三大指數半日個別發展 深證成指升0.12%

旭輝永升首派中期息 在低迷時即時回饋股東 準備資金回購

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連升

大摩：港股挾淡倉未完

橋水Jensen：資產市場將大跌25% 中國處於「非常危險」局面

中金遭紐約僱員起訴 稱因「非華裔、非中共黨員」遭歧視

拜登簽署行政令 推進晶片法

A股普遍向上 上證升0.13% 人民幣中間價連續第三日偏強 逆回購20億

恒指高開170點 科指升1.9% ATM向上 阿里升4.1% 名創優品升10%