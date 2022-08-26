中美審計利好消息推動大市高開，大摩認為港股出現挾淡倉情況，亞股普遍向上，港股升幅較前，A股升幅輕微。恒指今早高開170點，曾升最多216點，其後升幅收窄，低位升86點，半日高低波幅130點。三大指數暫連升兩日，恒指科指創8月15日後新高，國指則是8月5日後新高。