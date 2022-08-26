內房龍湖（0960）公布截至6月底半年業績，半年收入大增56.4%至948億元（人民幣，下同）股東應佔溢利微升0.82%至74.8億元，核心權益後純利則按年升6.1%至65.5億元；每股基本盈利為1.27元，每股派中期股息0.33元，按年減29.8%。
集團核心稅後利潤率及核心權益後利潤率持續下跌，分別跌至10.3%及6.9%，按年皆跌3.3個百分點。物業發展業務營業額按年增61.6%至837.7億元，物業投資業務租金收入按年增長23%至59億元。
截至六月底，集團綜合借貸為2124億元，在手現金876億元。淨負債率55.3%，按年增逾9個百分點﹔剔除預收款後的資產負債率為68.1%﹔剔除預售監管資金及受限資金後，現金短債比為3.09倍。期內平均借貸成本為年利率3.99%，平均貸款年限為6.28年，一年內到期的債務215.2億元，佔總債的10.1%。
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