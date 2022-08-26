康臣葯業（1681）公布，截至2022年6月30日止六個月的收入為9.94億元（人民幣，下同），按年增加約12.1%，股東應佔盈利為2.97億元，增長18.4%，每股盈利0.3743元，不派中期息。
按產品系列分類，腎科系列產品銷售較按年增長14%，其中尿毒清顆粒仍然是集團的皇牌產品；醫用成像對比劑銷售較升12.8%；骨傷系列產品銷售較按年增長約202.9%；皮膚系列產品銷售較去年同期增長約17.4%； 肝膽系列產品銷售下降73.5%；婦幼系列產品銷售較去年同期增長1.3%；其他藥物銷售較去年同期下降24.6%。
期內毛利7.38億元，按年增加11.6%；平均毛利率74.3%，較去年同期輕微減少0.3個百分點。
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