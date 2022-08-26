moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

康臣葯業上半年多賺18% 不派息

康臣葯業（1681）公布，截至2022年6月30日止六個月的收入為9.94億元（人民幣，下同），按年增加約12.1%，股東應佔盈利為2.97億元，增長18.4%，每股盈利0.3743元，不派中期息。

按產品系列分類，腎科系列產品銷售較按年增長14%，其中尿毒清顆粒仍然是集團的皇牌產品；醫用成像對比劑銷售較升12.8%；骨傷系列產品銷售較按年增長約202.9%；皮膚系列產品銷售較去年同期增長約17.4%； 肝膽系列產品銷售下降73.5%；婦幼系列產品銷售較去年同期增長1.3%；其他藥物銷售較去年同期下降24.6%。

期內毛利7.38億元，按年增加11.6%；平均毛利率74.3%，較去年同期輕微減少0.3個百分點。

其他報道

亞洲金融中期少賺90% 息1.5仙

雅迪控股上半年多賺53% 不派中期息

恒指半日升140點 科指升0.5% 齊創逾一周高 北水第4日流出 近5個月最長

美暫停中國航空公司26赴華航班 回應中方熔斷機制停美航班

滬深三大指數半日個別發展 深證成指升0.12%

旭輝永升首派中期息 在低迷時即時回饋股東 準備資金回購

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連升

大摩：港股挾淡倉未完

橋水Jensen：資產市場將大跌25% 中國處於「非常危險」局面

中金遭紐約僱員起訴 稱因「非華裔、非中共黨員」遭歧視

拜登簽署行政令 推進晶片法

A股普遍向上 上證升0.13% 人民幣中間價連續第三日偏強 逆回購20億

恒指高開170點 科指升1.9% ATM向上 阿里升4.1% 名創優品升10%

聯儲局成員呼籲繼續加息 有可能超過4%

港股ADR升196點 夜期高水175點 美期跌亞股升 美團中芯龍湖快狗等績

美股創近兩周最大升幅連升兩日 道指升322點