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中壽：代理人數減少已趨向穩定

近年受新冠肺炎疫情、經濟放緩影響保險需求等影響，內地保險代理人數持續下降，拖累內險增長放緩。中國人壽（2628）副總裁詹忠表示，今年行業代理減少的已逐漸企穩，去年首七大內險代理減少36.6%，今年上半年較去年底則只降至14%。他表示中壽去年下半年已開始「穩中固量」，目前代理人數已趨向穩定，今年6月按月只降0.9%，上半年降幅9%也好過市場表現。

詹忠又指，該行亦着力提升代理銷售表現，上半年人均首年期交保費按年上升60.6%，新業務價值跌幅亦好過同業表現，在合理的範圍。他提及代理轉型成效，要與業務結合，體驗在業務之上，截至6月底其壽險市場份額有20%，較第二大公司（即中國平安）多8%，「有些公司談隊伍時，就只是談及隊伍，我們要看市場份額」。

對於及後公司策略，擬任總裁趙鵬表示，該行會繼市場化改革，豐富以需求為導向的產品體系，提升長期期交業務，並改善續期業務管理，以保持新業務價值的領先優勢；以科技提升代理產能和質素，鞏固現有銷售隊伍並探索新銷售隊伍；以及加強資產質量管理，改善負債結構和配置，以穩定長期投資收益。

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