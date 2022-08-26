詹忠又指，該行亦着力提升代理銷售表現，上半年人均首年期交保費按年上升60.6%，新業務價值跌幅亦好過同業表現，在合理的範圍。他提及代理轉型成效，要與業務結合，體驗在業務之上，截至6月底其壽險市場份額有20%，較第二大公司（即中國平安）多8%，「有些公司談隊伍時，就只是談及隊伍，我們要看市場份額」。

對於及後公司策略，擬任總裁趙鵬表示，該行會繼市場化改革，豐富以需求為導向的產品體系，提升長期期交業務，並改善續期業務管理，以保持新業務價值的領先優勢；以科技提升代理產能和質素，鞏固現有銷售隊伍並探索新銷售隊伍；以及加強資產質量管理，改善負債結構和配置，以穩定長期投資收益。

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