滬深三大指數全日先升後回落。滬指低見3232點，收報3236點，跌10點或0.31%，成交額3975億元（人民幣，下同）。滬指過去一周累跌0.67%。
深證成指低位見12039點，收報12059點，跌44點或0.37%，成交額5315億元，兩市合共成交額9290億元。全周計，深證成指累跌2.42%。
創板指收報2640點，跌27點或1.01%。過去一周創板指累跌3.44%。
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