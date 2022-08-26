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滬深三大指數全日低收 深證成指跌0.37%

滬深三大指數全日先升後回落。滬指低見3232點，收報3236點，跌10點或0.31%，成交額3975億元（人民幣，下同）。滬指過去一周累跌0.67%。

深證成指低位見12039點，收報12059點，跌44點或0.37%，成交額5315億元，兩市合共成交額9290億元。全周計，深證成指累跌2.42%。

創板指收報2640點，跌27點或1.01%。過去一周創板指累跌3.44%。

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