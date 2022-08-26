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龍湖：行業已見底 全年商品房銷售跌30%以內

被視為「最硬淨內房」的藍籌股龍湖（0960）上半年逆市核心多賺6.1%至65.5億元人民幣（下同），純利亦微增不足1%至74.8億元，較市場原預期只能持平為佳，每股基本盈利為1.268元。不過龍湖中期派息削近30%，派每股0.33元，派息比率由2021年中期的45%降至約30%。

對於今年上半年合約銷售額858.1億元，較2021年同期的1426.3億元跌39.8%，管理層表示，會以現金流的安全作考量作合理安排，今年可售貨值達4000億元，將作動態調整。八月份由於杭州及上海項目加推，將實現合約銷售轉正，今年不設目標預設。在年初集團開出2022年全年目標3000億元。

期內，集團毛利率按年跌6.4個百分點至21.3%，當中物業發展業務結算毛利率亦按年跌6.1個百分點至17.3%。但管理層表示，主要受限價政策在高能級城市的嚴格實施，但隨著市場好轉，未來會逐步修復。管理層又預期，今年整體市場低開觸底，整體穩中向好，全年商品房銷售跌30%以內，對市場仍有信心。

問到公司分拆龍湖智創生活進度，執行董事、首席財務官趙軼表示，龍湖智創生活上市的準備一直就緒，但市場情緒不佳，龍湖亦不焦急。未來會繼續做好龍湖智創生活的內生毛利率及接管項目效率，減少對低效增長的依賴，未來會保持年化收入增長30-40%，利潤增長50%亦是可期。

對於目前市場環境及龍湖月初遭散佈謠言造空，主席吳亞軍指，造空是正常市場行為，但「造謠不是」，雖然明白當股價比別人好時都會遭遇到，但藉此投資者也將龍湖看得更清楚，「自己心情還可以」。她又認為，行業底部已開始出現，部分同行亦有良好表現，相信能與龍湖同樣穿越周期，共度難關。她又指，經歷這次也讓管理層能更謙虛勤勉，否則一直驕兵悍將，故不一定是壞事，令集團能多做準備，除了防守性動作，也能預見行業大周期及思考布局等。

 

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