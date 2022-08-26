對於今年上半年合約銷售額858.1億元，較2021年同期的1426.3億元跌39.8%，管理層表示，會以現金流的安全作考量作合理安排，今年可售貨值達4000億元，將作動態調整。八月份由於杭州及上海項目加推，將實現合約銷售轉正，今年不設目標預設。在年初集團開出2022年全年目標3000億元。

期內，集團毛利率按年跌6.4個百分點至21.3%，當中物業發展業務結算毛利率亦按年跌6.1個百分點至17.3%。但管理層表示，主要受限價政策在高能級城市的嚴格實施，但隨著市場好轉，未來會逐步修復。管理層又預期，今年整體市場低開觸底，整體穩中向好，全年商品房銷售跌30%以內，對市場仍有信心。

問到公司分拆龍湖智創生活進度，執行董事、首席財務官趙軼表示，龍湖智創生活上市的準備一直就緒，但市場情緒不佳，龍湖亦不焦急。未來會繼續做好龍湖智創生活的內生毛利率及接管項目效率，減少對低效增長的依賴，未來會保持年化收入增長30-40%，利潤增長50%亦是可期。

對於目前市場環境及龍湖月初遭散佈謠言造空，主席吳亞軍指，造空是正常市場行為，但「造謠不是」，雖然明白當股價比別人好時都會遭遇到，但藉此投資者也將龍湖看得更清楚，「自己心情還可以」。她又認為，行業底部已開始出現，部分同行亦有良好表現，相信能與龍湖同樣穿越周期，共度難關。她又指，經歷這次也讓管理層能更謙虛勤勉，否則一直驕兵悍將，故不一定是壞事，令集團能多做準備，除了防守性動作，也能預見行業大周期及思考布局等。

其他報道

滬深三大指數全日低收 深證成指跌0.37%

小米據報洽北京汽車合作生產電動車

【有片：選股王】東方電氣升至半年高位 短線上望12元料有阻力

中壽：代理人數減少已趨向穩定

【有片：埋身擊】道指期貨升勢屬短線 宜待鮑威爾演說後再部署

龍湖半年多賺0.82% 派息0.33元

康臣葯業上半年多賺18% 不派息

亞洲金融中期少賺90% 息1.5仙

雅迪控股上半年多賺53% 不派中期息

恒指半日升140點 科指升0.5% 齊創逾一周高 北水第4日流出 近5個月最長

美暫停中國航空公司26赴華航班 回應中方熔斷機制停美航班

滬深三大指數半日個別發展 深證成指升0.12%

旭輝永升首派中期息 在低迷時即時回饋股東 準備資金回購

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連升

大摩：港股挾淡倉未完

橋水Jensen：資產市場將大跌25% 中國處於「非常危險」局面

中金遭紐約僱員起訴 稱因「非華裔、非中共黨員」遭歧視

拜登簽署行政令 推進晶片法

A股普遍向上 上證升0.13% 人民幣中間價連續第三日偏強 逆回購20億

恒指高開170點 科指升1.9% ATM向上 阿里升4.1% 名創優品升10%

聯儲局成員呼籲繼續加息 有可能超過4%