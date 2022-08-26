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香港快運申請231條亞洲航線

國泰（0293）旗下香港快運，向空運牌照局申請經營多達231條往來香港的航線，覆蓋澳洲、內地、日本、印度、東帝汶、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、帛琉、菲律賓、俄羅斯、新加坡、韓國、斯里蘭卡、泰國、台灣、關島、越南多個城市，服務目的包括客運、貨運和郵件。

詳細地點包括，亞德萊德/布里斯班/凱恩斯/達爾文/黃金海岸/利爾蒙斯/墨爾本/珀斯/悉尼/吉大港/達卡/斯里巴加灣/金邊/暹粒/西哈努克/北海/北京/長春/長沙/常州/成都/重慶/大連/大同/敦煌/鄂州/福州/廣州/桂林/貴陽/海口/海拉爾/杭州/哈爾濱/合肥/呼和浩特/淮安/黃山/佳木斯/揭陽潮汕/濟南/九寨溝/喀什/昆明/蘭州/拉薩/麗江/洛陽/滿洲里/梅州/牡丹江/南昌/南京/南寧/南通/寧波/鄂爾多斯/青島/齊齊哈爾/泉州/三亞/上海/香格里拉/瀋陽/深圳/石家莊/太原/唐山/天津/烏魯木齊/濰坊/威海/温州/武漢/無錫武夷山/廈門/西安/西寧/西雙版納/徐州/鹽城/揚州/延吉/煙台/宜昌/銀川/義烏/張家界/湛江/鄭州/澳門/帝力/艾哈邁達巴德/班加羅爾/金奈/德里/果阿/海德拉巴/科契/加爾各答/孟買/蒂魯吉拉帕利/登巴薩/雅加達/龍目島/美娜多/棉蘭/泗水/日惹/秋田/奄美/青森/旭川/福岡/福島/函館/花卷/廣島/茨城/石垣島/伊丹/出雲/鹿兒島/北九州/神戶/高知/小松/熊本/釧路/松本/松山/宮古島/宮崎/長崎/名古屋/新潟/帶廣/大分/岡山/沖繩/大阪/佐賀/札幌/仙台/下地島/白濱/靜岡/高松/德島/東京/富山/山形/山口/米子/琅勃拉邦/永珍/新山/亞庇/吉隆坡/古晉/浮羅交怡/檳城/山打根/甘島/馬累/烏蘭巴托/蒲甘/曼德勒/奈比都/仰光/加德滿都/卡拉奇/帛琉/卡迪克蘭/宿霧/克拉克/達沃/伊洛伊洛/卡里博/佬沃/馬尼拉/公主港/蘇碧灣/布拉戈維申斯克/赤塔/伊爾庫茨克/哈巴羅夫斯克/烏蘭烏德/海參崴/新加坡/釜山/清州/大丘/光州/濟州/務安/首爾/襄陽/科倫玻/花蓮/高雄/馬公/台中/台南/台北/台東/曼谷/清邁/清萊/合艾/華欣/蘇梅島/甲米/美索/芭堤雅/布吉/素叻他尼/烏汶/烏隆/關島/塞班島/芹苴/峴港/大叻/海防/河內/胡志明市/順化/芽莊/富國/廣寧。

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