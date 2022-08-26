恒指午後變動不大，恒指今早高開170點，高位升216點，低位升82點，全日高低波幅維持於134點。

恒指收市升201點或1.01%，報20170點，大市成交金額1027億元，較上日增加13.4%，是17個交易日後首次破千億，當時是8月2日，錄1180.89億元成交；國指升72點或1.05%，報6920點。恒生科技指數收報4302點，升0.79%。

藍籌股成交金額498.77億元，佔大市成交48.56%；科指成份股成交金額299.81億元，佔大市成交29.19%；國指成份股成交金額450.92億元，佔大市成交43.9%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、港交所（0388）、中海油（0883）拖累大市。

藍籌55隻升，11隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升5.74%，收報26.7元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.67%，收報83.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報27.75元，升5.31%；跌幅最大的是快手（1024）收報70.75元，跌4.07%。

恒指續高於10天線(19789.82點)、20天線(19890.72點)，上試50天線(20661.48點)。科指續高於10天線(4204.34點)、20天線(4254.3點)，受制於100天線(4402.6點)。

北水南下合計淨流出11.49億元，較上日增加42.95%，連續第4日流出，累計流出27.09億元，對上一次連續4日淨流出是3月29日。南水北上合計淨流入51.51億元人民幣，較上日增加208.37%，連續第2日流入，累計流入68.22億元。

一周表現

恒指本周累升2.01%或397點，升幅是6月24日後最大，當時收市升幅為3.06%；本周表現最佳的是京東（9618），累升14.36%，其次為安踏（2020）及中海油（0883），分別升13.11%及10.54%。而表現最差的是吉利（0175），累跌7.23%，其次為東方海外（0316）及恒地（0012），分別跌6.47%及6.04%。

國指本周累升2.99%或201點，升幅是6月24日後最大，當時收市升幅為3.55%；本周表現最佳的是京東物流（2618），累升17.48%，其次為京東（9618）及百度（9888），分別升14.36%及13.86%。而表現最差的是吉利（0175），累跌7.23%，其次為比亞迪（1211）及舜宇（2382），分別跌5.15%及4.86%。

科指本周累升2.62%或109點，升幅是7月22日後最大，當時收市升幅為3.55%；本周表現最佳的是京東（9618），累升14.36%，其次為百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626），分別升13.86%及11.46%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌14.08%，其次為舜宇（2382）及快手（1024），分別跌4.86%及4.39%。

午後消息股表現

國泰（0293）旗下香港快運申請231條亞洲航線。收報8.32元，跌1.77%。

港交所（0388）：MSCI未來或提高A股指數權重。收報328.8元，跌0.84%。

龍湖（0960）：行業已見底 全年商品房銷售跌30%以內。龍湖半年多賺0.82% 派息0.33元。收報26.7元，升5.74%。

小米（1810）據報洽北京汽車（1958）合作生產電動車。小米收報11.78元，升3.15%。北京汽車（1958）收報2.33元，升14.78%。

中人壽（2628）：代理人數減少已趨向穩定。收報11.38元，跌0.87%。

康臣葯業（1681）上半年多賺18% 不派息。收報3.97元，升2.32%。

亞洲金融（0662）中期少賺90% 息1.5仙。收報3.39元，跌1.45%。

雅迪控股（1585）上半年多賺53% 不派中期息。收報15.36元，跌2.54%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，交行（3328）收報4.61元，升0.66%。神華（1088）收報25.55元，跌0.78%。美團（3690）收報181.9元，升2.59%。中石化（0386）收報3.82元，升2.69%。中芯國際（0981）收報15.62元，跌0.76%。永旺（0984）收報1.27元，無升跌。華潤燃氣（1193）收報30.7元，升0.66%。中建材（3323）收報7.72元，升1.71%。中國太保（2601）收報16.4元，升0.12%。東瀛遊（6882）收報0.58元，升5.45%。快狗打車（2246）收報6.95元，升2.21%。有線（1097）收報0.044元，升2.33%。新東方在線（1797）收報21.65元，升5.1%。中國財險（2328）收報7.76元，升0.13%。香格里拉（0069）收報6.23元，跌0.8%。先施公司（0244）收報0.305元，無升跌。國藥控股（1099）收報17.62元，升1.5%。

外媒：內地研讓美監管機構到港審查中概股，爭議最快下月平息。騰訊（0700）收報324.2元，跌0.25%；阿里巴巴（9988）收報95.8元，升2.13%；美團（3690）收報181.9元，升2.59%；京東（9618）收報248.4元，升0.89%；小米（1810）收報11.78元，升3.15%。

憂影響負債表，國有金融機構，不願響應政府撐內房號召。內房向上，中海外（0688）收報21.35元，升2.89%；龍湖（0960）收報26.7元，升5.74%；華潤置地（1109）收報32.2元，升0.78%；碧桂園（2007）收報2.63元，升2.33%。內銀建行（0939）收報4.89元，升0.41%；工行（1398）收報4.04元，升0.75%；中行（3988）收報2.74元，無升跌。

商湯（0020）上半年經調整虧損擴大增至25.64億人幣，不派息。收報2.29元，跌2.55%。

David Webb：喜歡佐丹奴T恤，未回應「掃貨」行動。David Webb增持佐丹奴（0709），涉資226萬。收報1.84元，升0.55%。

周生生（0116）上半年少賺12%至4.7億，中期息15仙。收報8.93元，升3.12%。

藍月亮（6993）上半年虧損擴大至1.5億，不派中期息。收報5.7元，跌1.38%。

名創優品（9896）全年虧轉盈，賺6.38億人幣，派特息4.3美仙。收報13.38元，升15.34%。

中海油（0883）半年多賺近1.2倍，中期息0.7元。收報10.7元，跌1.11%。

珠江船務（0560）半年多賺逾1.1倍，不派中期息。收報0.9元，跌1.1%。

時代天使（6699）半年少賺22.7% 。收報136元，升3.82%。

中人壽（2628）上半年新業務價值按年跌13.8%至257.45億元。收報11.38元，跌0.87%。

中通服（0552）：全年收入增速達8％以上，暫不考慮派發中期股息。收報3.37元，升4.01%。

中海油服（2883）半年多賺38%，不派息。收報8.25元，升0.12%。

眾安在線（6060）半年盈轉虧蝕6.8億元，不派中期息。收報22.25元，升1.83%。

安莉芳（1388）上半年純利大跌近97%至111.6萬元，不派息。收報0.73元，升2.82%。

聯易融科技（9959）半年扭虧，賺4305萬人幣。收報5.34元，升0.38%。

稻草熊（2125）上半年少賺逾兩成至7351萬元人幣，定制劇集收入為零。收報1.82元，跌3.7%。

光大控股（0165）半年轉蝕26.55億元仍派息0.15元，未變現投資損失逾40億元。收報5.9元，升0.85%。

信德集團（0242）上半年盈利腰斬，不派息。見52周低1.33元，收報1.35元，跌0.74%。

星島（1105）中期虧損擴大至1億，不派息，廣告收入跌11%。收報0.43元，無升跌。

信置（0083）全年核心少賺三成，末期息42仙，對本地樓市前景審慎樂觀。收報11.46元，跌1.38%。

中石油（0857）半年多賺55%，中期息20.26分人幣。收報3.77元，升3.29%。

申洲國際（2313）上半年多賺6.3%，中期息1.06元。收報83.75元，跌2.67%。

國泰（0293）推碳抵銷空運方案，客戶可買入碳排放抵銷量資助碳抵銷項目。收報8.32元，跌1.77%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見18.1元，收報17.4元，升3.57%；貝殼（2423）創上市新高，見54元，收報45.9元，跌2.96%；銀濤（1943）創上市新高，見1.62元，收報1.43元，升0.7%；中國中免（1880）創上市新高，見165元，收報164.4元，升4.05%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.14元，收報0.133元，跌2.92%；優品360（2360）創52周高，見2.72元，收報2.5元，跌5.66%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；兗煤（1171）創52周高，見32.05元，收報31.6元，跌0.78%；豐城控股（2295）創52周高，見1.6元，收報1.49元，跌3.87%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見7.2元，收報6.86元，升12.27%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見2.36元，收報2.36元，跌3.28%；榮萬家（2146）低見2.04元，收報2.11元，跌2.76%；禹洲（1628）低見0.335元，收報0.345元，跌1.43%；龍光地產（3380）低見0.82元，收報0.9元，跌2.17%；融信中國（3301）低見0.75元，收報0.79元，無升跌；中國抗體（3681）低見1.78元，收報1.79元，跌4.28%；網上車市（1490）低見0.28元，收報0.29元，跌1.69%；IMAX（1970）低見5.72元，收報5.93元，跌4.35%；佳源國際（2768）低見0.203元，收報0.204元，跌1.45%；交銀國際（3329）低見0.48元，收報0.52元，跌1.89%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，自動系統（0771）低見0.86元，收報0.87元，跌1.14%；世界華文媒體（0685）低見0.25元，收報0.25元，無升跌；大快活（0052）低見13.02元，收報13.26元，升0.76%；泓富（0808）低見2.28元，收報2.3元，升0.88%；美聯集團（1200）低見0.67元，收報0.7元，無升跌；米蘭站（1150）低見0.131元，收報0.131元，跌2.24%；渝太地產（0075）低見1元，收報1元，跌0.99%；保誠（2378）低見86元，收報86.75元，跌1.48%；東亞（0023）低見9.5元，收報9.6元，升0.52%；黛麗斯（0333）低見0.415元，收報0.42元，跌2.33%。

異動股

上升異動股，包括，天立教育（1773）收報1.46元，升26.96%；加科思（1167）收報5.25元，升20.41%；縱橫遊（8069）收報0.385元，升18.46%；開拓藥業（9939）收報0.7元，升17.56%；恒盛地產（0845）收報0.18元，升16.88%；名創優品（9896）收報13.38元，升15.34%；北京汽車（1958）收報2.33元，升14.78%；基石藥業（2616）收報4.92元，升13.89%；江山控股（0295）收報0.044元，升12.82%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見7.2元，收報6.86元，升12.27%；創夢天地（1119）收報5.23元，升12.23%。

下跌異動股，包括，檸萌影視（9857）創上市新低，見23.3元，收報23.8元，跌12.01%；中原銀行（1216）收報0.76元，跌11.63%；上坤（6900）收報1.01元，跌9.82%；華融金控（0993）收報0.121元，跌9.7%；中國軟件國際（0354）收報6.17元，跌9.66%；冠均國際（1629）收報0.33元，跌9.59%；中遠海能（1138）收報6.37元，跌8.48%；德銀天下（2418）收報1.19元，跌8.46%；陸慶（8052）收報0.055元，跌8.33%；中國電力（2380）收報4.2元，跌7.49%；晶門半導體（2878）收報0.64元，跌7.25%。

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龍湖半年多賺0.82% 派息0.33元

康臣葯業上半年多賺18% 不派息

亞洲金融中期少賺90% 息1.5仙

雅迪控股上半年多賺53% 不派中期息

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