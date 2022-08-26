蘋果（美：APPL）行政總裁庫克（Tim Cook）接受外國傳媒Popular Mechanics訪問時表示，蘋果重視隱私、教育和輔助使用等重要價值，並指提供健康服務是公司最大貢獻，也是重要的開發方向。
蘋果將於下月宣布推出新iPhone 14系列手機和新一代Apple Watch智能手錶。庫克表示，公司最大的貢獻是為用戶提供一系列健康功能，蘋果從健康開始着手，在智慧手錶加入心率監測器、心房顫動（A-fib）檢測及心電圖功能。
庫克指，希望公司產品提供輔助使用，能適應失明、失聰人士使用，公司致力設計相關產品。此外，他稱，以環保方式生產產品是非常重要，公司使用的材料可以回收，希望至2030年，其供應鍊和客戶在家中、辦公室的產品使用都能做到碳中和，並稱公司長期目標是不必在地球取資源來製造產品（not have to take anything from the earth to make a product）。
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