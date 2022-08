蘋果將於下月宣布推出新iPhone 14系列手機和新一代Apple Watch智能手錶。庫克表示,公司最大的貢獻是為用戶提供一系列健康功能,蘋果從健康開始着手,在智慧手錶加入心率監測器、心房顫動(A-fib)檢測及心電圖功能。

庫克指,希望公司產品提供輔助使用,能適應失明、失聰人士使用,公司致力設計相關產品。此外,他稱,以環保方式生產產品是非常重要,公司使用的材料可以回收,希望至2030年,其供應鍊和客戶在家中、辦公室的產品使用都能做到碳中和,並稱公司長期目標是不必在地球取資源來製造產品(not have to take anything from the earth to make a product)。

其他報道

中銀聯同APITA、UNY及谷辰推現金券回贈優惠

香港快運申請231條亞洲航線

港交所:MSCI未來或提高A股指數權重

龍湖:行業已見底 全年商品房銷售跌30%以內

滬深三大指數全日低收 深證成指跌0.37%

小米據報洽北京汽車合作生產電動車

【有片:選股王】東方電氣升至半年高位 短線上望12元料有阻力

中壽:代理人數減少已趨向穩定

【有片:埋身擊】道指期貨升勢屬短線 宜待鮑威爾演說後再部署

龍湖半年多賺0.82% 派息0.33元

康臣葯業上半年多賺18% 不派息

亞洲金融中期少賺90% 息1.5仙

雅迪控股上半年多賺53% 不派中期息

恒指半日升140點 科指升0.5% 齊創逾一周高 北水第4日流出 近5個月最長

美暫停中國航空公司26赴華航班 回應中方熔斷機制停美航班

滬深三大指數半日個別發展 深證成指升0.12%

旭輝永升首派中期息 在低迷時即時回饋股東 準備資金回購

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連升

大摩:港股挾淡倉未完

橋水Jensen:資產市場將大跌25% 中國處於「非常危險」局面

中金遭紐約僱員起訴 稱因「非華裔、非中共黨員」遭歧視