問及收購藍城兄弟對的協同效應，赤子城首席營運官李平認為，藍城兄弟為公司很好的補充，以助拓展LGBTQ（性別多元）的領域。他又表示，雖然藍城兄弟於海外市場錄得虧損，主要因為其拓展市場需要很大投入，相信赤子城的出海經驗，有助藍城兄弟取得更好表現。

赤子城昨晚公布，截至今年6月底止，赤子城上半年收入13.74億元，按年增加32.3%；股東應佔利潤8270萬元，按年增加121.3%。經調整EBITDA為2.1億元，按年增加19.5%。赤子城今天收報2.18元，跌2.7%。

收入按業務劃分，社交業務貢獻12.66億元，按年增加52.4%；包括精品遊戲及休閑遊戲的創新業務，收入按年下跌47.9%，錄得1.08億元。李平解釋，主要因為赤子城迭代原有的流量變現業務，而精品遊戲業務尚未進入規模化變現階段。若跟2021年下半年比較，創新業務收入則按年增加91.7%。

值得留意的是，期內社交業務的毛利率按年急跌9.9個百分點。李平表示，公司上半年專注進行生態完善的工作，所以由內容創作者激勵政策的完善而帶來的社交業務的主播薪金及分成增加，預期下半年將回復到正常水平，大概為40%至45%。期內，主播薪金及分成錄得6.25億元，按年急升100.7%。

新冠疫情反復放緩，李平表示，公司過去均受到正面影響，受惠於宅經濟下，過去兩年得到很大推進。雖然多個地區、國家對疫情已經常態化，他相信對公司的影響不大，認為海外藍海空間仍然好大，公司的滲透率目前仍然較低。

其他報道

恒指收市升201點 成交額17日來首次破千億 恒指全周升2%為兩個月最多

蘋果CEO庫克：提供健康服務是公司最大貢獻

深業物業據報選定三投行負責港上市 擬集資15.6億元

中銀聯同APITA、UNY及谷辰推現金券回贈優惠

香港快運申請231條亞洲航線

港交所：MSCI未來或提高A股指數權重

龍湖：行業已見底 全年商品房銷售跌30%以內

滬深三大指數全日低收 深證成指跌0.37%

小米據報洽北京汽車合作生產電動車

【有片：選股王】東方電氣升至半年高位 短線上望12元料有阻力

中壽：代理人數減少已趨向穩定

【有片：埋身擊】道指期貨升勢屬短線 宜待鮑威爾演說後再部署

龍湖半年多賺0.82% 派息0.33元

康臣葯業上半年多賺18% 不派息

亞洲金融中期少賺90% 息1.5仙

雅迪控股上半年多賺53% 不派中期息

恒指半日升140點 科指升0.5% 齊創逾一周高 北水第4日流出 近5個月最長

美暫停中國航空公司26赴華航班 回應中方熔斷機制停美航班

滬深三大指數半日個別發展 深證成指升0.12%

旭輝永升首派中期息 在低迷時即時回饋股東 準備資金回購

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連升