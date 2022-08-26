駿隆表示，8月份股票基金指數、混合資產基金指數及固定收益基金指數的回報分別為負1.9%、負1.7%和負0.7%；年初至今回報分別為負17.4%、負15.4%和負3.9%。

股票基金當中，香港和大中華8月份的回報分別為負3.1%和負2.6%；混合資產基金當中，股票比例80-100%和60-80%的回報分別是負1.7%和負1.8%；保守基金和保證基金回報分別持平和負0.7%；「懶人」預設投資策略之中，核心累積基金和65歲後基金回報分別為負1%和負1.8%。

其他報道

恒指收市升201點 成交額17日來首次破千億 恒指全周升2%為兩個月最多

蘋果CEO庫克：提供健康服務是公司最大貢獻

深業物業據報選定三投行負責港上市 擬集資15.6億元

中銀聯同APITA、UNY及谷辰推現金券回贈優惠

香港快運申請231條亞洲航線

港交所：MSCI未來或提高A股指數權重

龍湖：行業已見底 全年商品房銷售跌30%以內

滬深三大指數全日低收 深證成指跌0.37%

小米據報洽北京汽車合作生產電動車

【有片：選股王】東方電氣升至半年高位 短線上望12元料有阻力

中壽：代理人數減少已趨向穩定

【有片：埋身擊】道指期貨升勢屬短線 宜待鮑威爾演說後再部署

龍湖半年多賺0.82% 派息0.33元

康臣葯業上半年多賺18% 不派息

亞洲金融中期少賺90% 息1.5仙

雅迪控股上半年多賺53% 不派中期息

恒指半日升140點 科指升0.5% 齊創逾一周高 北水第4日流出 近5個月最長

美暫停中國航空公司26赴華航班 回應中方熔斷機制停美航班

滬深三大指數半日個別發展 深證成指升0.12%

旭輝永升首派中期息 在低迷時即時回饋股東 準備資金回購

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連升

大摩：港股挾淡倉未完

橋水Jensen：資產市場將大跌25% 中國處於「非常危險」局面

中金遭紐約僱員起訴 稱因「非華裔、非中共黨員」遭歧視