駿隆強積金顧問公司表示，市場反映了對經濟衰退和進一步加息的擔憂，因此大多數基金資產在8月減少。據駿隆資料顯示，截至8月23日，駿隆強積金指數全部見紅，8月份綜合指數回報負1.6%，人均蝕3704元，年初至今回報負14%，勁蝕36457元。駿隆強調，成員應關注強積金長期投資回報，不宜過於擔憂短期市場波動。
駿隆表示，8月份股票基金指數、混合資產基金指數及固定收益基金指數的回報分別為負1.9%、負1.7%和負0.7%；年初至今回報分別為負17.4%、負15.4%和負3.9%。
股票基金當中，香港和大中華8月份的回報分別為負3.1%和負2.6%；混合資產基金當中，股票比例80-100%和60-80%的回報分別是負1.7%和負1.8%；保守基金和保證基金回報分別持平和負0.7%；「懶人」預設投資策略之中，核心累積基金和65歲後基金回報分別為負1%和負1.8%。
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