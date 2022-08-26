物管股新城悅（1755）上半年少賺21.2%至2.258億元人民幣（下同），核心純利按年增30.1%至3.603億元，每股基本盈利0.26元﹔維持不派中期息。
集團上半年收入按年增31.4%至24.66億元，當中物業管理服務收入按年增51.4%至13.926億元﹔社區增值服務收入按年增113.2%至6.246億元﹔智慧園區服務收入為約1.744億元，按年跌約36.3%；開發商增值服務收入為約2.743億元，按年跌約29.8%。
集團整體毛利率為29%，按年跌1.6個百分點，主要因非住宅在管面積佔比上升、疫情期間服務成本上升、及團餐服務收入佔比快速提升帶來的社區增值服務毛利率下降。
市場關注物管股與同系或母企內房的關連交易，在上半年新城悅的貿易應收款項為11.19億元，按年升79.7%﹔當中關聯方佔3.69億元，按年升89.1%、第三方佔近8.8億元，按年升70.7%。而一年內貿易應收款項亦增至10.75億元，按年升81.7%。
上半年集團在管面積為約1.722億平方米，較2021年底淨增加約1870萬平方米，來自第三方的面積佔比為約50.9%；集團的合約面積為約2.97億平方米，較2021年底淨增加約1820萬平方米，佔來自集團第三方的面積佔比為約44.0%
當中，集團上半年新接管的在管面積中，來自新城系的減少6成至397.6萬平方米，來自第三方的增15.7%至1.48億平方米。
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