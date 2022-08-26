第二季經營虧損由同期32.5億元，大減至4.92億元，使中期經營虧損亦由80.18億元降至60.77億元。

核心業務(餐飲外賣和到店、酒店及旅遊分部等)第二季收入升9.15%至367.79億元，經營溢利升39.67%，至82.6億元，經營利潤率提高至22.5%。餐飲外賣及美團閃購業務的總訂單按年增長7.6%，訂單量在四月和五月受到嚴重影響，但在六月疫情得到有效控制後迅速恢復。

新業務(美團優選、美團買菜、網約車、共享單車等)第二季收入升40.6%，至141.59億元，主要受商品零售業務的增長推動。經營虧損由87.8億元降至67.89億元，主要由於商品零售業務的經營效率提高。

與第一季比較，核心業務經營溢利由47億元增至83億元，經營利潤率由13.8%增至22.5%。經營溢利增加主要是由於餐飲外賣及美團閃購業務的毛利改善所致，部分被奧密克戎病毒傳播的負面影響導致的到店、酒店及旅遊業務的經營溢利減少所抵銷。經營利潤率增加主要是由於餐飲外賣及美團閃購業務因季節性因素使得單均配送成本下降而毛利率有所改善，以及到店、酒店及旅遊業務成本及開支控制而提高了營運效率。

與第一季比較，新業務的經營虧損由85億元減少至68億元，經營虧損率由69.9%收窄至48.0%。經營虧損減少乃主要由於商品零售業務的毛利有所改善以及其他新業務有效的成本及開支控制。經營虧損率的下降乃主要由於商品零售業務的運營效率不斷提高。

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