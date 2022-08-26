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GOGOX上半年虧損擴大至1.18億人幣 不派息

物流服務平台GOGOX（2246）公布，截至今年6月底止，上半年收入按年增加15.5%至3.49億元（人民幣，下同），期內虧損大幅增加至10.49億元，去年同期為2.47億元。期內經調整淨虧損幅度擴大，由去年同期虧損8808.4萬元，增加至上半年的1.18億元。不派中期息。GOGOX今天收報6.95元，升2.2%。

收入按業務劃分，為企業客戶提供的物流服務合計錄得2.15億元，按年增加24.2%。來自物流服務平台的服務收入錄得1.1億元，按年下跌5.5%。增值服務（包括來自汽車租賃業務的租金收入）為2336.4萬元，按年增加96%。

期內，GOGOX收入成本、銷售及營銷費用、研發費用以及一般及行政費用總額錄得10.98億元，按年增加176.3%。其僱員福利費用（包括以股份為基礎的酬金）錄得7.02億元，按年增加565.2%。截至今年6月底止，GOGOX有1071名全職僱員，較去年下半年減少98名。

GOGOX表示，上半年通過其平台服務促成約1080萬筆托運訂單，合計交易總額8.95億元。期內已累計為超過44,900家中小企業及大型企業提供企業服務，已為企業客戶完成90萬次物流配送，相當於交易總額約2.19億元。