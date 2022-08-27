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道指收市跌逾千點 三大指數一周均跌逾4%

雖然美國7月核心個人消費支出（PCE）物價指數升幅較市埸預期低，不過聯儲局主席鮑威爾預計較高的利率可能會持續「一段時間」，道指周五輕微高開後，跌勢持續擴大，收市更大跌逾千點，報32283點，跌1008點或3.03%。

納指收市報12141點，跌497點或3.94%；標普500指數報4057點，跌141點或3.37%，納指和標指均創逾2個月以來最大單日跌幅。以全周計，三大指數均跌4%，道指跌4.22%；納指跌4.44%；標指跌4.04%。

外電報道，美國司法部正在起草針對蘋果的反壟斷訴狀，希望在今年底前提出起訴，蘋果（美：AAPL）股價走低，收市大跌3.77%至163.62美元。

中概股審計爭議在周五取得重要進展，中證監和美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）分別宣布簽署合作協議，不過協議內容的表述並不一致。多隻被列入名單的中概股先升後回吐，富途（美：FUTU）收市報46.34美元，升0.94%；阿里巴巴美股（美：BABA）收市報98美元，跌1.89%；拼多多（PDD）收市報57.57美元，跌3.78%；京東美股（美：JD）收市報63.46元，跌2.23%。

反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數周五高開3%後回吐，收市報7518點，跌49點或0.65%，全周計升678點或9.9%。