他指，如果聯儲局九月份再加息0.75厘，便會是美國今次加息周期中連續第三次按這個幅度大幅加息，令美國在短短七個月內合共加息的幅度達到3厘，聯邦基金利率目標區間將升到3至3.25厘水平。美國如果再大幅度加息，亦意味套息交易及港元沽盤很可能會再出現，而本港息率趨升的壓力亦會增加。

不過，他指出政府過去一再強調，即使息差因素及套息活動令港匯沽盤過去數月一度增加，但上半年本港認可機構的存款總額仍略升0.4%，反映「沽港元」不等同「資金流走」，亦不會影響香港的金融和貨幣穩定，因為上述的息差因素及套息活動，全部都在聯繫匯率制度的預期之內。

陳茂波坦言，外圍通脹高企、環球經濟疲弱及加息陰霾，無可避免削弱本港經濟動力；與此同時，本地新冠疫情反覆升溫，亦令市場擔憂經濟前景。如何有效穩住經濟及調節市場預期是當前的重大挑戰。

他指出，許多來自金融、貿易、航運、航空以至會展界別的代表均指出，香港需要加快恢復與內地通關，更需要盡快加強和國際市場的便捷往還，這樣對吸引和留住人才，以至相關外資企業繼續在香港營運和投資至為關鍵。

也有業界代表希望政府提供優惠措施，爭取一些具策略重要性的國際和內地大企業落戶香港，冀能推動香港經濟及產業的升級轉型，同時增加優質就業機會。

他認為，面對目前的國際政治局勢變化，政府有必要進一步強化與新興經濟體的經貿合作，更積極吸引不同地域的人才和企業來港發展和使用香港這優質高端服務平台。目前，在香港交易所上市的東南亞企業已有超過一百家，最近期的是上周在港上市的一家馬來西亞食品企業。事實上，東盟是香港的第二大貿易夥伴，佔了香港商品貿易額的12% ，在《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)以及國家「一帶一路」戰略下，東盟以至中東地區國家的企業和資金，必定是香港未來加強推動合作的重點方向。香港作為國際籌融資中心，須努力吸引更多來自不同地方、背景多元化的企業來香港上市集資及拓展業務。