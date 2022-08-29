個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.12%，折合報323.81元；阿里巴巴（9988）升0.35%，折合報96.14元；美團（3690）升5.14%，折合報191.25元；匯控（0005）跌1.35%，折合報48.44元；建行（0939）跌0.98%，折合報4.84元。

道期現跌0.833%；標期現跌1.05%；納期現跌1.48%。日股現跌2.38%，韓股現跌2.43%，澳股現跌1.86%。

VIX指數隔晚升17.35%或3.78點，報25.56點。美2年期10年期債息現倒掛36.867基點。

紐油現跌0.12%或0.12美元，報92.94美元；布油現跌0.38%或0.39美元，報100.6美元；金價現跌0.15%或2.62美元，報1735.52美元；LME 銅期貨隔晚升0.38%或31.5美元，報8160.5美元。美國10年期債息現升1.58%或0.0483厘，報3.0892厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，比亞迪（1211）

農業銀行（1288）、比亞迪電子（0285）、中國再保險（1508）、中國太平（0966）、中信証券（6030）、中國中免（1880）、復星醫藥（2196）、H&H國際（1112）、鴻福堂（1446）、建滔積層板（1888）、建滔集團（0148）、叙福樓（1978）、世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）、呷哺呷哺（0520）等。

愛帝宮（0286）售內地物業套現9000萬人幣。

正榮服務（6958）半年盈利跌九成，關聯方款項減值逾8100萬元。

中石化（0386）半年多賺一成，擬斥最多25億人幣回購。

鄭志剛：新世界（0017）未來一年斥百億內地買地。

國泰（0293）9月開54班機往倫敦送留學生。

太興（6811）半年轉蝕5246萬，中期息2.5仙。

見知教育首掛飈近30倍至熔斷，市值高達60億。

快狗打車（2246）上半年虧損擴大至1.18億人幣，不派息。

中國宏橋（1378）半年多賺3.1%，中期息派41港仙。

永旺（0984）中期虧損收窄至1.4億，息3仙，下半年業務仍受壓。永旺：燃料價格升幅難避免，冀控制商品價格合理水平。

交行（3328）：內房按揭斷貸風險不會蔓延，風險釋放已進尾聲。

中國建材（3323）半年少賺31%，不派息。

世茂服務（0873）料上半年盈利大跌至少76%，最多賺1.4億人幣。

東瀛遊（6882）中期虧損收窄至5677萬，不派息。

香格里拉（0069）亞洲半年虧損擴大至近1.6億美元。

大悅城（0207）半年多賺41%，不派中期息。

中國財險（2328）上半年多賺15%至190億人幣，不派中期息。

東亞（0023）完成出售藍十字，李民橋、李民斌所得款項擬派息。

雨潤食品（1068）半年轉虧，蝕1065萬，收益大跌逾八成。

赤子城（9911）上半年多賺1.2倍至8270萬人幣，收購有助拓展LGBTQ領域。

安樂工程（1977）上半年盈利近削半，中期息增派6%。

交行（3328）半年多賺4.8%不派息 淨利息收入升8%。

東亞（0023）：下月召開董事會或派特別息。

美團（3690）第二季虧損收窄至11.16億，勝預期，不派息。

新城悅（1755）中期盈利倒退21%，不派息。

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