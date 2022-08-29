恒指今早低開209點或1.04%，報19960點，大市成交金額22億元；國指今早低開74點或1.08%，報6846點。恒生科技指數開市報4249點，跌1.24%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。美團（3690）、恒安（1044）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。
藍籌2隻升，62隻下跌，5隻無升跌。美團（3690）升3.35%，報188元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌5.1%，報8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，23隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報188元，升3.35%；跌幅最大的是網易（9999）開市報137.6元，跌3.37%。
恒指下試20天線(19880.44點)。科指跌穿20天線(4250.55點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）開市報261.8元，跌1.21%。農業銀行（1288）開市報2.56元，跌0.78%。比亞迪電子（0285）開市報20.4元，跌1.45%。中國再保險（1508）開市報0.58元，無升跌。中國太平（0966）開市報7.95元，跌1.49%。中信証券（6030）開市報16.32元，升0.37%。中國中免（1880）開市報163元，跌0.85%。復星醫藥（2196）開市報25.3元，跌0.39%。H&H國際（1112）無成交，報10.36元。鴻福堂（1446）無成交，報0.325元。建滔積層板（1888）開市報7.31元，無升跌。建滔集團（0148）開市報22.9元，升0.22%。叙福樓（1978）開市報0.95元，升1.06%。世界華文媒體（0685）無成交，報0.25元。萬華媒體（0426）無成交，報0.149元。呷哺呷哺（0520）開市報3.36元，跌0.88%。
愛帝宮（0286）售內地物業套現9000萬人幣。開市報0.48元，無升跌。
正榮服務（6958）半年盈利跌九成，關聯方款項減值逾8100萬元。無成交，報0.46元。
中石化（0386）半年多賺一成，擬斥最多25億人幣回購。開市報3.77元，跌1.31%。
鄭志剛：新世界（0017）未來一年斥百億內地買地。開市報25.95元，無升跌。
國泰（0293）9月開54班機往倫敦送留學生。開市報8.26元，跌0.72%。
太興（6811）半年轉蝕5246萬，中期息2.5仙。無成交，報1元。
快狗打車（2246）上半年虧損擴大至1.18億人幣，不派息。開市報6.95元，無升跌。
中國宏橋（1378）半年多賺3.1%，中期息派41港仙。開市報8元，跌5.1%。
永旺（0984）中期虧損收窄至1.4億，息3仙，下半年業務仍受壓。永旺：燃料價格升幅難避免，冀控制商品價格合理水平。無成交，報1.27元。
交行（3328）：內房按揭斷貸風險不會蔓延，風險釋放已進尾聲。開市報4.55元，跌1.3%。
中國建材（3323）半年少賺31%，不派息。開市報7.58元，跌1.81%。
世茂服務（0873）料上半年盈利大跌至少76%，最多賺1.4億人幣。開市報2.08元，跌4.59%。
東瀛遊（6882）中期虧損收窄至5677萬，不派息。無成交，報0.58元。
香格里拉（0069）亞洲半年虧損擴大至近1.6億美元。開市報6.21元，跌0.32%。
大悅城（0207）半年多賺41%，不派中期息。開市報0.27元，升3.85%。
中國財險（2328）上半年多賺15%至190億人幣，不派中期息。開市報7.81元，升0.64%。
東亞（0023）完成出售藍十字，李民橋李民斌所得款項擬派息。開市報9.7元，升1.04%。
雨潤食品（1068）半年轉虧，蝕1065萬，收益大跌逾八成。開市報0.51元，跌7.27%。
赤子城（9911）上半年多賺1.2倍至8270萬人幣，收購有助拓展LGBTQ領域。開市報2.16元，跌0.92%。
安樂工程（1977）上半年盈利近削半，中期息增派6%。無成交，報1.31元。
交行（3328）半年多賺4.8%不派息 淨利息收入升8%。開市報4.55元，跌1.3%。
東亞（0023）：下月召開董事會或派特別息。開市報9.7元，升1.04%。
美團（3690）第二季虧損收窄至11.16億，勝預期，不派息。開市報188元，升3.35%。
新城悅（1755）中期盈利倒退21%，不派息。無成交，報7.4元。
1隻股份創上市新低，包括佳源國際（2768）低見0.202元，開市報0.202元，跌0.98%。
2隻股份創52周低，包括和記電訊香港（0215）低見1.15元，開市報1.15元，跌1.71%。
異動股
上升異動股，包括，新東方在線（1797）開市報24.85元，升14.78%；新東方（9901）開市報22.8元，升3.87%；大悅城（0207）開市報0.27元，升3.85%；美團（3690）開市報188元，升3.35%；貝殼（2423）開市報47.3元，升3.05%；理文造紙（2314）開市報3元，升2.74%。下跌異動股，包括，海豐國際（1308）見52周低20.35元，開市報20.35元，跌10.55%；雨潤（1068）開市報0.51元，跌7.27%；康希諾生物（6185）開市報57.8元，跌6.02%；宏橋（1378）開市報8元，跌5.1%；世茂服務（0873）開市報2.08元，跌4.59%；微創醫療機器人（2252）開市報27.2元，跌4.39%；火幣科技（1611）開市報4元，跌4.08%；信達生物（1801）開市報33.6元，跌3.72%。
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