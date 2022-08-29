在岸人民幣曾貶值最多0.69%，是7月14日後最大貶值幅度，今貶值至6.9194元，是2020年8月24日6.9211元後最弱。暫連續貶值2日，累計貶值0.0664元，對上一次連續貶值2日是8月19日。

離岸人民幣曾貶值最多0.54%，是8月26日後最大貶值幅度，今貶值至6.932元，是2020年8月18日6.9337元後最弱。暫連續貶值2日，累計貶值0.0742元，對上一次連續貶值2日是8月18日。

每美元兌日圓曾升值最多0.74%，曾升值至138.66日圓，是7月21日138.88日圓後最強。暫連續升值2日，累計升值1.93日圓，對上一次連續升值2日是8月17日。

每百日圓兌港元曾最低見5.66，是7月21日5.6521後最弱。

其他報道

國藥半年多賺3.1% 不派中期息

A股低開 上證跌1.02% 中間價連續4日偏強 人行逆回購持平到期量

恒指低開209點 科指跌1.24%跌穿20天線 宏橋跌5.1%

據報匯豐前亞太區主席鄭海泉昨晚離世

港股ADR跌24點 夜期高水5點 美期亞股向下 比亞迪、復藥等業績

美國擬豁免韓國晶片商內地廠進口美設備