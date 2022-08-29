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鮑威爾言論後美匯升至逾20年高 人民幣兩年最弱 日圓兌港元低見5.66

聯儲局主席鮑威爾上周五於央行年會警告，不要過早放鬆政策，暗示可能會繼續加息並讓利率在高位保持一段時間。美元強勢，美匯指數曾升至109.392點，是2002年6月20日109.8點後最高，人民幣、日圓、港元貶值，其中，人民幣見近兩年最弱。

在岸人民幣曾貶值最多0.69%，是7月14日後最大貶值幅度，今貶值至6.9194元，是2020年8月24日6.9211元後最弱。暫連續貶值2日，累計貶值0.0664元，對上一次連續貶值2日是8月19日。

離岸人民幣曾貶值最多0.54%，是8月26日後最大貶值幅度，今貶值至6.932元，是2020年8月18日6.9337元後最弱。暫連續貶值2日，累計貶值0.0742元，對上一次連續貶值2日是8月18日。

每美元兌日圓曾升值最多0.74%，曾升值至138.66日圓，是7月21日138.88日圓後最強。暫連續升值2日，累計升值1.93日圓，對上一次連續升值2日是8月17日。

每百日圓兌港元曾最低見5.66，是7月21日5.6521後最弱。

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