港元現報7.848元貶值13點子，曾貶值最多17點子，報7.8484元，是8月10日7.8501元後最弱。亦曾升值最多5點子，報7.8462元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌17點子至0.85905%；1星期HIBOR升0.26點子至1.40911%；2星期HIBOR跌5.79點子至1.53827%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.11點子至2.62%；6個月期HIBOR升5.02點子至3.19375%；12個月期HIBOR升0.85點子至3.62143%。

美元指數現報109.29升值0.487點或0.45%。

美元1個月期LIBOR報2.52386%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7018%，終止連續2日擴闊，利差是2022年8月25日後最高，當日差距為-0.6836%

對上一次終止連續2日擴闊，是2022年8月24日，當日利差報-0.6516%。

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