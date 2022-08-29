恒指半日跌140點或0.7%，報20029點，大市成交金額521億元；國指跌44點或0.64%，報6876點。恒生科技指數收報4262點，跌0.91%。

藍籌股成交金額226.46億元，佔大市成交43.46%；科指成份股成交金額143.82億元，佔大市成交27.6%；國指成份股成交金額200.18億元，佔大市成交38.42%。

匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）拖累大市。美團（3690）、騰訊（0700）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，62隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升4.07%，收報189.3元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌5.62%，收報25.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報189.3元，升4.07%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報193.7元，跌3.82%。

恒指曾下試20天線(19883.89點)。科指20天線(4251.24點)失而復得。

北水南下合計淨流入9.49億元，終止連續4日流出。南水北上合計淨流入23.13億元人民幣，較上日減少55.09%，連續第3日流入，累計流入91.35億元。

國藥（1099）半年多賺3.1%，不派中期息。收報17.7元，升0.45%。

多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報264.4元，跌0.23%。農業銀行（1288）收報2.56元，跌0.78%。比亞迪電子（0285）收報20.15元，跌2.66%。中國再保險（1508）平上市低位0.57元，收報0.58元，無升跌。中國太平（0966）收報8元，跌0.87%。中信証券（6030）收報16.02元，跌1.48%。中國中免（1880）創上市新高，見174.9元，收報172.4元，升4.87%。復星醫藥（2196）收報25.2元，跌0.79%。H&H國際（1112）收報10.56元，升1.93%。鴻福堂（1446）收報0.325元，無升跌。建滔積層板（1888）收報7.14元，跌2.33%。建滔集團（0148）見52周低21.5元，收報22.05元，跌3.5%。叙福樓（1978）收報0.95元，升1.06%。世界華文媒體（0685）收報0.25元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.149元，無升跌。呷哺呷哺（0520）收報3.38元，跌0.29%。

愛帝宮（0286）售內地物業套現9000萬人幣。收報0.49元，升2.08%。

正榮服務（6958）半年盈利跌九成，關聯方款項減值逾8100萬元。平上市低位0.415元，收報0.465元，升1.09%。

中石化（0386）半年多賺一成，擬斥最多25億人幣回購。收報3.75元，跌1.83%。

鄭志剛：新世界（0017）未來一年斥百億內地買地。收報25.7元，跌0.96%。

國泰（0293）9月開54班機往倫敦送留學生。收報8.19元，跌1.56%。

太興（6811）半年轉蝕5246萬，中期息2.5仙。收報1.01元，升1%。

快狗打車（2246）上半年虧損擴大至1.18億人幣，不派息。收報7.03元，升1.15%。

中國宏橋（1378）半年多賺3.1%，中期息派41港仙。收報7.98元，跌5.34%。

永旺（0984）中期虧損收窄至1.4億，息3仙，下半年業務仍受壓。永旺：燃料價格升幅難避免，冀控制商品價格合理水平。收報1.27元，無升跌。

交行（3328）：內房按揭斷貸風險不會蔓延，風險釋放已進尾聲。收報4.56元，跌1.08%。

中國建材（3323）半年少賺31%，不派息。收報7.49元，跌2.98%。

世茂服務（0873）料上半年盈利大跌至少76%，最多賺1.4億人幣。創上市新低，見1.96元，收報2.02元，跌7.34%。

東瀛遊（6882）中期虧損收窄至5677萬，不派息。收報0.57元，跌1.72%。

香格里拉（0069）亞洲半年虧損擴大至近1.6億美元。收報6.17元，跌0.96%。

大悅城（0207）半年多賺41%，不派中期息。收報0.265元，升1.92%。

中國財險（2328）上半年多賺15%至190億人幣，不派中期息。收報8.06元，升3.87%。

東亞（0023）完成出售藍十字，李民橋李民斌所得款項擬派息。收報9.8元，升2.08%。

雨潤食品（1068）半年轉虧，蝕1065萬，收益大跌逾八成。收報0.53元，跌3.64%。

赤子城（9911）上半年多賺1.2倍至8270萬人幣，收購有助拓展LGBTQ領域。收報2.15元，跌1.38%。

安樂工程（1977）上半年盈利近削半，中期息增派6%。收報1.36元，升3.82%。

交行（3328）半年多賺4.8%不派息 淨利息收入升8%。收報4.56元，跌1.08%。

東亞（0023）：下月召開董事會或派特別息。收報9.8元，升2.08%。

美團（3690）第二季虧損收窄至11.16億，勝預期，不派息。收報189.3元，升4.07%。

新城悅（1755）中期盈利倒退21%，不派息。收報7.11元，跌3.92%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見174.9元，收報172.4元，升4.87%；在岸人民幣創52周高，見6.9194元，收報6.9152元，跌0.63%；0新東方（9901）創52周高，見23.2元，收報22.8元，升3.87%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.14元，收報0.139元，升4.51%；雅各臣（2633）創52周高，見0.94元，收報0.84元，升6.33%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見1.96元，收報2.02元，跌7.34%；康橋悅（2205）低見2.31元，收報2.31元，跌2.12%；禹洲（1628）低見0.33元，收報0.34元，跌1.45%；中梁（2772）低見0.73元，收報0.75元，跌3.85%；銀杏教育（1851）低見0.63元，收報0.66元，跌10.81%；雲頂新耀（1952）低見10.82元，收報11.06元，跌2.81%；網上車市（1490）低見0.26元，收報0.26元，跌10.34%；思摩爾（6969）低見13.84元，收報13.86元，跌7.35%；佳源國際（2768）低見0.196元，收報0.202元，跌0.98%；凱知樂（2122）低見0.122元，收報0.122元，跌9.63%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，康希諾生物（6185）低見52.35元，收報53.3元，跌13.33%；醫思醫療（2138）低見5.41元，收報5.5元，跌3.85%；自動系統（0771）低見0.86元，收報0.86元，跌1.15%；鳳凰衞視（2008）低見0.32元，收報0.33元，跌4.35%；大快活（0052）低見12.9元，收報13.14元，跌0.9%；泓富（0808）低見2.28元，收報2.3元，無升跌；聯想（0992）低見6.53元，收報6.63元，跌3.63%；海豐國際（1308）低見19.54元，收報20元，跌12.09%；聯想（0992）低見6.53元，收報6.63元，跌3.63%；澳優（1717）低見5.8元，收報5.87元，跌0.68%。

異動股

上升異動股，包括，國際永勝（6663）收報0.78元，升25.81%；巨濤海洋石油（3303）收報0.61元，升17.31%；天立教育（1773）收報1.71元，升17.12%；華融金控（0993）收報0.138元，升14.05%；上置集團（1207）收報0.027元，升12.5%；利寶閣（1869）收報0.35元，升11.11%；都市麗人（2298）收報0.222元，升11%；佳源服務（1153）收報0.53元，升9.28%；世紀睿科（1450）收報3.27元，升9%；中車時代電氣（3898）收報40元，升8.99%；中策（0235）收報0.031元，升6.9%。

下跌異動股，包括，綠城服務（2869）收報5.63元，跌16.59%；康希諾生物（6185）見52周低52.35元，收報53.3元，跌13.33%；檸萌影視（9857）創上市新低，見20.45元，收報20.85元，跌12.39%；海豐國際（1308）見52周低19.54元，收報20元，跌12.09%；銀杏教育（1851）創上市新低，見0.63元，收報0.66元，跌10.81%；優趣匯（2177）收報2元，跌10.71%；翰森製藥（3692）收報15.36元，跌10.7%；謝瑞麟（0417）收報1.02元，跌10.53%；網上車市（1490）創上市新低，見0.26元，收報0.26元，跌10.34%；藍月亮（6993）收報5.15元，跌9.65%。

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