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建滔積層板中期少賺44% 中期息15仙

建滔積層板（1888）公布，中期純利18.73億元，按年跌44%，派中期息15仙，按年減少50%。期內收入減少5%，及由去年同期淨負債比率10%，轉為淨現金。

公司指，由於覆銅面板及其上游物料於去年持續供不應求，大量業界擴產從而大幅增加市場供應。但於回顧期內地緣政治衝突包括俄烏戰爭、國內疫情反覆尤其是上海疫情、以及全球高通脹持續，對電子行業產生了較大的負面影響，集團期內覆銅面板的銷量及單價均錄得下跌。期內出貨量較去年同期下跌24%，月平均出貨量為八百萬張。覆銅面板部門營業額下降25%，至104.2億元。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤下降49%，至22.18億元。集團於2021年全球覆銅面板市佔率按年升3%，至18%。

房地產部門因期內住宅物業交付量增加，部門營業額大幅上升。部門營業額上升41倍，至27.2億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤上升41倍，至13.6億元。

建滔積層板收報7.14元，跌2.33%。

 

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