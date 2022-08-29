公司指，由於覆銅面板及其上游物料於去年持續供不應求，大量業界擴產從而大幅增加市場供應。但於回顧期內地緣政治衝突包括俄烏戰爭、國內疫情反覆尤其是上海疫情、以及全球高通脹持續，對電子行業產生了較大的負面影響，集團期內覆銅面板的銷量及單價均錄得下跌。期內出貨量較去年同期下跌24%，月平均出貨量為八百萬張。覆銅面板部門營業額下降25%，至104.2億元。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤下降49%，至22.18億元。集團於2021年全球覆銅面板市佔率按年升3%，至18%。

房地產部門因期內住宅物業交付量增加，部門營業額大幅上升。部門營業額上升41倍，至27.2億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤上升41倍，至13.6億元。

建滔積層板收報7.14元，跌2.33%。

其他報道

恒指半日跌140點 科指跌0.9% 守住20天線 龍湖跌5.6%

滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.38%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升 港元兩周最弱

鮑威爾言論後美匯升至逾20年高 人民幣兩年最弱 日圓兌港元低見5.66

國藥半年多賺3.1% 不派中期息

A股低開 上證跌1.02% 中間價連續4日偏強 人行逆回購持平到期量

恒指低開209點 科指跌1.24%跌穿20天線 宏橋跌5.1%

據報匯豐前亞太區主席鄭海泉昨晚離世

港股ADR跌24點 夜期高水5點 美期亞股向下 比亞迪、復藥等業績

美國擬豁免韓國晶片商內地廠進口美設備