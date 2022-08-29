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美的置業︰不減價甩貨續堅持派息 若合作方有問題會主動洽購

內地樓市疲軟，三、四線城市更成重災區，內房美的置業（3990）在上半年亦退出部分三、四線城市包括柳州、九江、大理等等，減少權益貨值8.5億元人民幣（下同）。執行董事兼高級副總裁王全輝指出，現時美的聚焦戰略生根於29個城市，未來或再減至25個或更少的城市。今年首七個月集團合約銷售額約475.1億元，只達成全年目標33.9%。不過集團表明，不會大規模降價甩貨，因此舉對公司利潤及可持續發展損害很大，上半年集團銷售均價仍有按年2%的上升。目前公司短期以現金流作為經營首位，將按每個月經營情況，動態調整經營策略及目標。

美的置業上半年逆市進行不少項目股權收併購活動，對手包括花樣年（1777）、雅居樂（3383）及正榮（6158），對於未來投資方向，管理層指，會集中在現有土儲及合作項目的安全交付上，新增土地投入會較少，因目前土儲充足，多達3580萬平方米，故會集中在加強項目去化力度上，增厚現金流。一旦合作項目存在經營隱患，或合作方問題，會主動與合作方溝通，洽商解決股權問題，堅持保交付。上半年集團便完成了對價15億元，經項目盤活相抵5億元，故對公司資金佔用較少。

談到整體樓市看法時，管理層及主席、執行董事兼總裁郝恒樂表示，雖然樓市在五、六月曾快速回復，但七月又再下行，樓市持續觸底，並正處信心恢復的過程中，但相信在行業不確定因素逐步出清下，加上國家對經濟大盤及樓市出台穩定措施，四季度會繼續逐步回復，剛性需求等會回歸。

問到美的置業過去一直屬於高股息內房，大股東在分红時選擇「以股代息」向公司間接「輸血」一事，管理層表示，集團及大股東一直堅持兩個訊號，要堅持回饋投資者及保持有競爭力的派息，會說到做到，未來訊號仍會保持。雖然行業比較艱難動盪，但行業調整是為了整體更健康發展。以往母企美的集團所在的家電也經歷多輪調整及紅海競爭，但「所有的危後面都是機」，故大股東依然相信房地產行業是好的行業，亦對經營團隊有信心，故在派息時選舉以股代息，堅定不移回饋股東，為公司提升資金力量。

 

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