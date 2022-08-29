「10 ×1000」金融科技普惠計劃由世界銀行旗下國際金融公司（IFC）和螞蟻集團旗下支付寶於2018年共同發起，該項目承諾在10年內，每年為新興市場培養1000名科技領軍者。獲選參加該計劃的科大學生可參與金融科技相關的網上課程及講座等，並與世界各地的業界導師及學員建立網絡、交流知識，為日後從事相關科技工作打下基礎。

科大商學院院長譚嘉因教授表示，是次合作將有助學生把握實用的金融科技知識及技能，學生亦踴躍參與上述計劃，為日後從事相關工作做好準備。

螞蟻集團大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真則指出，集團希望以「10 ×1000」作為開端，接下來與科大進一步合作，在培訓本地及大灣區年輕科技人才方面，各盡其力量作貢獻。

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