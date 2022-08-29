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傳平保再出報告倡重組匯控 指重組工商和資本市場業務可釋放200億美元企業價值

曾任匯控環球銀行及資本市場部高層的Peter Toeman發表報告，據了解該報告由中國平安（2318）以獨立第三方身份委任進行。報告認為，過去匯控工商銀行和環球銀行及資本市場部門產生的回報，一直不足以覆蓋股本成本。匯控有70%的監管規定資本用於該兩部門，而匯控視為主要戰略優勢的國際網絡，不足以創造價值。報告認為，若重組該兩個業務部門，直至其回報達到能夠持續抵消股本成本，應可讓股份交易價更接近其有形股本，爲匯控增加約200億美元的企業價值。

匯控在2022年中期業績發布中，就全球加息環境對集團盈利能力，披露新的指引，集團的有形股本回報率有望從10%提高至13%，為金融危機以後前所未有的增長。不過Peter Toeman報告認為，高息環境將不能解決工商金融盈利能力問題，因爲英美經濟衰退，可能最終迫使當局通過寬鬆貨幣政策提振經濟，而預期信貸損失則難以預測。

報告指出，匯控資本市場和貿易業務的盈利能力差已為人所知，但市場普遍意識不到工商金融的盈利能力問題。不過Peter Toeman認為，根本問題在於集團接近70%的監管規定資本被表現差強人意的業務所佔用。管理層將匯控的國際網絡視爲集團的主要戰略優勢，扮演東、西方貿易、資本和交易資金流動的橋梁。

工商金融和環球銀行業務，是國際網絡的核心，匯控指去年接近八成該兩部門的客戶收入與其國際網絡有關。但Peter Toeman認為，工商金融和環球銀行的貿易部分收入，僅佔集團去年收入的5%，而通常不依賴全球國際網絡的現金管理和貸款業務，其貢獻則分別是上述數字的兩倍和三倍。

報告指，匯控工商金融和環球銀行，合共佔集團風險加權資産的68%及平均淨有形資産的49%，該行將資本投入至難以覆蓋股本成本的業務，有如此多的資本被表現差強人意的業務所佔用，肯定是有所不當。匯控股價目前以其有形股本的12%折讓交易，可能源於地緣政治風險等不同因素，但工商銀行和環球銀行及資本市場部門的盈利能力差，必定是更關鍵的因素。

匯控在中期業績中，以維持其國際網絡，作為反對分拆亞洲的理由。Peter Toeman認為，不論管理層對國際網絡價值的看法如何，工商金融和環球銀行在佔用大量資本的同時但沒有增加價值，股東並不給予正面評價。

據LinkedIn資料顯示，Peter Toeman曾於2005年至2017年任職匯控環球銀行和資本市場業務，職位至董事（Director），其後任職投資研究顧問及財務顧問。

 

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