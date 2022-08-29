出版及印刷業務當中，佔比最大的馬來西亞及其他東南亞國家的營業額升3.55%至1768.2萬元，除所得稅前分部溢利84.8萬元，去年同期則蝕9.3萬元。主要受惠於馬來西亞經濟改善及該分部積極推銷其產品組合。該增長亦受益於本季度內該分部將旗下報紙售價調高所致。

香港及台灣營業額跌2.13%，但錄除所得稅前分部溢利84.8萬元，去年同期蝕84.1萬元。該改善主要歸因於嚴格控制支出，以及根據「2022 年保就業計劃」從政府收取工資補貼。此外，該分部的發行收益有所改善及如「2022 年明報卓越財經大獎」等創收活動成效理想，亦為該分部按年業績改善作出貢獻。

香港及台灣營業額細分，當中，報章、雜誌、書籍及數碼內容銷售額升4.3%，而廣告收入則減少4.5%至668萬元。

公司指，首季營業額上升，主因旅遊分部錄得營業額增長。由於營業額增長及其他收入增加，本季錄得除所得稅前溢利12.7萬元，而去年同期則為除所得稅前虧損191.5萬元，首季EBITDA 152.5萬元，去年同期則為LBITDA 29.9萬元。另外，亦受到馬來西亞令吉及加元兌美元走弱影響，對集團營業額產生負面匯兌影響約105.2萬美元及對除所得稅前溢利產生正面匯兌影響約1.1萬元。

旅遊及與旅遊有關服務營業額從去年的6.1萬元增加至141.5萬元，主因北美旅遊限制已基本解除。在營業額增長推動下，該分部的除所得稅前虧損由上一年度同季的48.9萬元縮減 37.8%至30.4萬元。

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