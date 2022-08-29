農業銀行（1288）房地產企業貸款不良貸款率按年上升2.43個百分點至3.97%，較去年底亦升0.58個百分點，副行長徐瀚表示現存房地產企業貸款面臨一定壓力，主要是前期有擴張較快，負債較高的少數大型民企風險逐步暴露，不過目前風險已較充分暴露，房企貸款佔相對同業不大，認為風險可控。
徐瀚表示，該行會按政策保持房企融資渠道暢通，因城施策支持剛性需求和合理融資需求，並提高風險監控，化解困難房企風險，不會盲目斷貸。上月內地房地產企業債務問題加劇，引發部分爛尾樓業主斷貸，林立指涉按揭逾期貸款為11.3億元，佔整體的0.023%。有業主提早還貸，他稱主要是客户因應自身財務規劃，與亦金融投資收益下降有關，該行會合理地減免違約金。
農行不良貸款率1.41%，按年降0.09個百分點，崔勇表示，上半年新發生不良貸款餘額、逾期率和關注類貸款率也按年有所減少。目前受新冠疫情影響的行業如等資產質量承壓，個人按揭也有影響，不過該行已不斷進行壓力測試，結果顯示風險可控。
農行淨利息收入按年增長5.95%至3002.19億元，不過增長依靠信貸增長支持，上半年底信貸餘額為18.81萬億元，按年上升13.75%，而淨利息收益率按年下跌0.1個百分點至2.02%。
7月中國社融增量差過市場預期按年收縮，對於下半年信貸能否保持增長，董事長谷澍表示，7月和8月該行信貸增量均高於去年同期，截至上周末該行已審批未貸出的企業貸款儲備有2.77萬億元，按年多8000億元，因此認為今年內信貸仍會保持增長，抵銷個人貸款減少的影響。谷澍又表示，7月信貸偏弱主要受房地產預期偏弱影響，相信只是暫時性，隨着支持經濟政策經過時間體驗，有效投資可望擴大、消費和房地產市場預期將會企穩。
對於淨息差展望，林立表示，因應國家政策，加強對重點領域讓利程度，企業貸款下降0.08個百分點至4厘，幅度高於貸款基準利率降幅。下半年他認為淨息差仍會承壓，但降幅會收窄，料將穩中略降，上半年推行存款改革後，對緩解負債成本會有幫助。
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