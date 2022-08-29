半年毛利升75.4%至203.42億元，毛利率升0.75個百分點至13.51%。

比亞迪表示，儘管智能手機及筆電板塊行業景氣度有所回落，安卓大客戶高端市場需求疲軟，但集團在現有客戶核心產品的整體出貨量仍保持領先的份額。至於汽車業務實現持續性的高速增長，同時受益於新能源汽車行業景氣，新能源汽車產品出貨量提升，為集團新興成長動能。

展望下半年，一連串的購車優惠能進一步促進新能源汽車消費，隨着供應鏈恢復穩定，供需兩側發力有望驅動新能源汽車銷量再突破。

比亞迪績前收報264.2港元，全日微跌0.3%，成交15.9億港元。

其他報道

保利物業中期多賺28%至6.3億幣 不派息

王冬勝：深切哀悼鄭海泉離世

港股走勢疲弱 騰訊、小米共斥逾4億元回購

恒生：深切哀悼鄭海泉離世 為銀行業先行者

農行：房企貸款風險目前已充分暴露 不會盲目斷貸

建滔張國榮：冀內地政府給予商家更多空間 現金流充足待合併收購項目

拼多多上季non-GAAP多賺1.6倍勝預期 盤前急升逾7%

蠟筆小新食品上半年盈轉虧 蝕4877萬人民幣

恒指公司推滬深港通國指 港股A股共80隻成份股 強調不會取代國指

華眾車載上半年少賺兩成至2725.9萬人幣 不派息

世文首季虧損收窄 不派息

檢疫酒店收入升帶動華大酒店上半年多賺11倍 不派中期息

中國太平半年盈利倒退47% 不派中期息

萬華首季虧損收窄 不派息

農行半年多賺5.45% 不派中期息

傳平保再出報告推分拆匯控 指重組工商和資本市場業務可釋放200億美元企業價值

恒指收市跌146點 科指跌1.2%失守20天線 北水轉流入

任志剛：對鄭海泉離逝感到婉惜

滬深三大指數全日個別發展 深證成指跌0.34%

李澤鉅：對鄭海泉離世深表哀痛 感謝其對集團貢獻