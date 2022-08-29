比亞迪股份（1211）公布中期業績，收入1506.07億元（人民幣，下同），按年升65.7%，當中汽車、汽車相關產品及其他產品業務收入1092.67億元，升1.3倍；手機部件、組裝及其他產品業務收入410.7億元，按年跌4.8%。純利按年升2.1倍至35.95億元，主要受惠新能源銷量增長。每股基本盈利1.24元，不派中期股息。
半年毛利升75.4%至203.42億元，毛利率升0.75個百分點至13.51%。
比亞迪表示，儘管智能手機及筆電板塊行業景氣度有所回落，安卓大客戶高端市場需求疲軟，但集團在現有客戶核心產品的整體出貨量仍保持領先的份額。至於汽車業務實現持續性的高速增長，同時受益於新能源汽車行業景氣，新能源汽車產品出貨量提升，為集團新興成長動能。
展望下半年，一連串的購車優惠能進一步促進新能源汽車消費，隨着供應鏈恢復穩定，供需兩側發力有望驅動新能源汽車銷量再突破。
比亞迪績前收報264.2港元，全日微跌0.3%，成交15.9億港元。
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