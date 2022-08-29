手機設備股比亞迪電子（0285）公布中期業績，收入按年跌1.9%至436.94億元（人民幣，下同），受智能手機需求疲較，內地疫情防控、全球央行加快收緊貨幣政策和環球經濟增長明顯放緩等多重不確性因素，上半年整體產能利用率偏低，同時令純利受壓。上半年毛利按年跌23.9%至23.28億元，純利跌61.4%至6.34億元。每股基本盈利0.28元，繼續不派中期股息。
期內，核心業務智能手機及筆電業務領域收入按年跌11.8%至331.51億元，當中零部件收入跌5.7%至67.08億元，組裝收入跌13.2%至264.43億元。
至於新型智能產品業務收入按年升38%至69.17億元，受惠智能家居、無人機、商用設備等新型智能產品出貨量持續提升。而新能源汽車業務升1.5倍至32.37億元，受惠新能源汽車銷量的快速增長，智能網聯和智能座艙等產品出貨量大幅提升。
展望下半年，比亞迪電子表示，隨著國家刺激消費及促進經濟措施陸續出台，加上節日促銷活動，市場有望錄得季節性復蘇。集團可望充分受益於各個業務領域的發展契機，整體業務具備龐大的增長潛力。
比亞迪電子績前收報20.3港元，全日跌1.9%。
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