期內，核心業務智能手機及筆電業務領域收入按年跌11.8%至331.51億元，當中零部件收入跌5.7%至67.08億元，組裝收入跌13.2%至264.43億元。

至於新型智能產品業務收入按年升38%至69.17億元，受惠智能家居、無人機、商用設備等新型智能產品出貨量持續提升。而新能源汽車業務升1.5倍至32.37億元，受惠新能源汽車銷量的快速增長，智能網聯和智能座艙等產品出貨量大幅提升。

展望下半年，比亞迪電子表示，隨著國家刺激消費及促進經濟措施陸續出台，加上節日促銷活動，市場有望錄得季節性復蘇。集團可望充分受益於各個業務領域的發展契機，整體業務具備龐大的增長潛力。

比亞迪電子績前收報20.3港元，全日跌1.9%。

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