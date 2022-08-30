美股連跌第2日，三大指數見逾1個月低，道指累跌1192.79點。美2年期10年期債息續倒掛，收報32.489基點。聯儲局最鷹派官員Kashkari對央行年會後美股下跌表示「高興」，認為這說明市場體會到了聯儲局的抗通脹決心。美國證券交易委員會(SEC)日前就中美初步達成的審計檢查協議發布13條自問自答，稱美方可查看未經編輯的所有審計文件，不允許中方出於任何原因隱瞞或編輯審計文檔中包含的信息。美中貿委會6月份對117家企業的調查顯示，美企對中國業務前景的樂觀情緒降至歷史新低，防疫清零政策導致逾半數公司推遲或取消在華投資。歐洲基準電價史上首次升破1,000歐元/兆瓦時，歐盟計劃緊急干預電力市場，爭取讓天然氣與電價脫鉤，可能最早本周提出詳細方案。