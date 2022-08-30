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美股兩連跌見逾1個月低 道指跌184點兩日累挫1192點

美股連跌第2日，三大指數見逾1個月低，道指累跌1192.79點。美2年期10年期債息續倒掛，收報32.489基點。聯儲局最鷹派官員Kashkari對央行年會後美股下跌表示「高興」，認為這說明市場體會到了聯儲局的抗通脹決心。美國證券交易委員會(SEC)日前就中美初步達成的審計檢查協議發布13條自問自答，稱美方可查看未經編輯的所有審計文件，不允許中方出於任何原因隱瞞或編輯審計文檔中包含的信息。美中貿委會6月份對117家企業的調查顯示，美企對中國業務前景的樂觀情緒降至歷史新低，防疫清零政策導致逾半數公司推遲或取消在華投資。歐洲基準電價史上首次升破1,000歐元/兆瓦時，歐盟計劃緊急干預電力市場，爭取讓天然氣與電價脫鉤，可能最早本周提出詳細方案。

道瓊斯工業平均指數收跌184點，跌幅0.58%，報32098點。標普500指數收跌27點，跌幅0.67%，報4030點。納斯達克綜合指數收跌124點，或1.03%，報12017點。

Salesforce跌3.04%，報160.21美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累33點，而Walmart升0.97%，報132.88元，貢獻道指8點。

科技股方面，蘋果收市報161.38元，跌1.36%，谷歌母公司Alphabet收市報109.42元，跌0.83%，亞馬遜收市報129.79元，跌0.73%，Facebook收市報159.17元，跌1.61%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.81%，報422點。德國DAX指數收跌0.61%，報12892點；法國CAC 40指數跌0.83%，報6222點；英國富時100指數假期休市。