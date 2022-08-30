問：檢查和調查的重要性何在？

如果外國發行人想要進入美國公開資本市場，他們就需要遵守我們的法律和要求，包括與會計、審計和審計檢查及調查相關的要求。無論發行人是來自國外還是國內，投資者都需要能夠信任數字。

問：協議的必要性何在？

美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)和內地當局都認同有達成協議的必要。此外，PCAOB和SEC此前不願意讓PCAOB的檢查員前往內地或香港，除非就允許PCAOB實施檢查和調查會計師事務所的框架達成協議。

問：達成協議就滿足《外國公司問責法》(HFCAA)了嗎？

不。遵守協議才是最為重要的。如果PCAOB繼續被禁止對在PCAOB註冊的內地和香港會計師事務所進行全面檢查和調查，則200多家內地公司將面臨交易禁令並可能在美國被摘牌。

問：PCAOB是否與他國有協議或協議聲明(SOP)？如果有，差別何在？

PCAOB與世界各地的司法管轄區有20多項合作安排，即協議聲明。這項SOP是PCAOB與所有國家達成的協議中最詳細、規定性最強的一個安排。

問：誰可以選擇接受檢查和調查的審計機構和業務？

PCAOB單獨選擇接受檢查的對象。PCAOB還可以選擇調查審計機構及其相關人員任何可能違反PCAOB標準、規定和相關聯邦證券法的行為。

注：中證監稱，雙方將充分做好事前溝通協調，美方須查看的審計工作底稿等文件通過中方監管機構協助調取並提供。

問：協議對信息的編輯如何規定？

不允許編輯。

問：PCAOB可以看到哪些材料？

PCAOB檢查員和調查員可查看未經編輯的所有審計文件。本SOP的確允許對包括個人識別信息在內的「受限數據」進行不公開或「僅目視」審查，就和PCAOB和其他司法管轄區所做的一樣。重要的是，根據該協議，PCAOB可以保留其審查的、支持其檢查和調查結果所需的任何審計信息，包括受限數據。

問：如果內地當局認為敏感信息，協議如何處理？

協議不允許出於任何原因隱瞞或編輯審計文檔中包含的信息。

注：中證監稱，「合作協議對於審計監管合作中可能涉及敏感信息的處理和使用作出了明確約定，針對個人信息等特定數據設置了專門的處理程序，為雙方履行法定監管職責的同時保護相關信息安全提供了可行路徑」。

問：協議如何規定PCAOB的執法證詞？

協議允許PCAOB出於調查目的提取在內地的會計師事務所人員的證詞。PCAOB調查員將能夠直接詢問證人並使用自己的速記員創建官方的英文筆錄。

問：協議如何規定PCAOB與SEC的文件共享？

根據協議，PCAOB可以按正常程序向SEC傳輸信息。SEC可以將該信息用於所有法定義務和例行用途。

問：如果只有部分內地審計機構遵守HFCAA的要求但其他沒有，你們會如何處理？

PCAOB根據HFCAA做出的判定是一個針對整個司法管轄範圍的判定，而不是針對特定公司。

PCAOB必須能夠訪問所有在其註冊的公眾會計師事務所的審計文件並選擇任何審計業務，而非僅僅部分事務所或部分業務才能夠在內地和香港進行全面的檢查和調查。

問：PCAOB檢查的下一步安排是怎樣的？

PCAOB將通知審計公司其檢查計畫，包括具體的業務。PCAOB檢查員將於9月中旬前在香港開始他們的檢查工作。

問：PCAOB調查的下一步安排是怎樣的？

PCAOB已向內地的審計公司發出了文件要求，作證通知也已發送給證人。這些審計公司必須及時通過中證監向PCAOB提交所要求的文件，以便PCAOB的檢查員可對審計文件進行檢查，且調查人員將能夠在香港會詢問證人並收集證詞。

注：中證監稱，「雙方將提前就檢查和調查活動計畫進行溝通協調，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方參與和協助下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢」。

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